홈런 영상 "귀하다" 댓글에 긁혔다?…강백호 돌아오자 '직관 홈런'으로 답했다

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 심우준이 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 심우준이 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "저 그래도 30개는 쳤는데…."

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심우준(한화)은 지난 22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 홈런을 쳤다. 애덤 올러의 슬라이더가 몰리자 놓치지 않고 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 심우준의 시즌 4호 홈런.

이날 심우준의 홈런 영상이 SNS에 올라오자 강백호(한화)는 '귀하다'는 말을 썼다. 강백호는 올 시즌에만 23개의 홈런을 쳤다. 프로 데뷔 첫 해 29개의 홈런을 날리며 고졸 신인 데뷔 시즌 최다 홈런 신기록을 쓰기도 했다. 통산 홈런은 159개.

심우준은 '힘'보다는 '주력'이 장점인 선수다. 광주 KIA전 전까지 통산 홈런은 36개. 그러나 통산 도루가 185개나 된다. 2020년에는 35도루로 도루왕에 오르기도 했다.

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'홈런 타자'의 도발. 심우준은 "귀하다고 했는데 그래도 통산 홈런 30개 이상은 된다"고 항변하며 미소를 지었다. 2015년 데뷔 이후 홈런을 안 친 시즌이 없으니 억울할 만도 했다.

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부상으로 빠진 동생이 오자 심우준은 도발에 제대로 응수했다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 6회초 1사 한화 강백호가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

강백호는 지난 19일 키움전에서 적시타 후 옆구리 통증으로 빠졌다. 병원 검진 결과 좌측 옆구리 외복사근 손상 소견이 나왔다. 강백호는 31일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기를 앞두고 1군 엔트리에 등록됐다.

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심우준은 강백호 앞에서 다시 한 번 '거포 유격수'로서의 모습을 보여줬다.

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0-0으로 맞선 2회초 한화는 1사 후 채은성이 안타를 쳤다. 이어 허인서의 안타가 나왔고, 후속 이도윤이 삼진으로 돌아섰다.

9번타자 겸 유격수로 선발 출전한 심우준은 KT 선발투수 소형준을 상대해 1B1S에서 3구째로 들어온 커터를 받아쳤다. 스트라이크존 상단에 들어온 걸 그대로 잡아당겼다. 타구는 좌측 담장을 넘어갔다. 심우준의 시즌 5호 홈런. 한화는 3-0으로 앞서나갔다.

심우준의 한 시즌 홈런 커리어하이는 KT 시절이었던 2021년으로 6개의 아치를 그렸다. 이제 한 개만 더 때려내면 타이를 이루게 된다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com