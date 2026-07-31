'대충격 1⅓이닝 8실점' KIA 대투수, 38도 폭염에 무너졌나…시즌 최악투

[창원=스포츠조선 김민경 기자] 충격적이다. KIA 타이거즈 선발진에서 가장 페이스가 좋던 좌완 양현종이 무너졌다.
양현종은 31일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 경기에 선발 등판해 1⅓이닝 4안타(1홈런) 6볼넷 1삼진 8실점(7자책점)에 그쳤다. 올 시즌 최악의 투구다.
양현종은 후반기 KIA 선발진의 주축이었다. 아담 올러가 3경기 10⅓이닝, 평균자책점 3.60으로 흔들리고, 황동하와 시라카와 케이쇼가 나란히 기복을 보인 가운데 양현종은 꾸준히 자기 몫을 해줬다. 2경기 1승, 10이닝, 평균자책점 3.60을 기록했다. 불펜 방화로 한 차례 승리가 날아갔을 뿐, 2경기 모두 승리에 기여했다.
하지만 이날은 달랐다. 평소와 달리 제구가 눈에 띄게 흔들렸다. 직구 최고 구속은 142㎞, 최고 구속은 129㎞까지 떨어져 있었다. 직구 제구가 가장 흔들리긴 했지만, 체인지업과 슬라이더도 효과적이지 못했다.
외부 변수를 찾아보자면 무더위를 꼽을 수 있을 듯하다. 창원 지역은 폭염중대경보가 내려진 상태다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다. 폭염 취소가 우려되는 상황이었다.
KIA와 NC 선수단 모두 야외 훈련을 포기했을 정도로 찜통더위였다. 훈련 시간 기준 기온은 38도였고, 경기 개시 시점에도 36도 이상 고온이 지속됐다.
KIA는 1회초 김도영의 선취 홈런으로 1-0 리드를 안고 시작했지만, 1회말 양현종이 곧장 흔들렸다. 1사 후 권희동에게 2루타를 맞자 박민우와 블레인에게 연달아 볼넷을 허용해 만루가 됐다. 박건우의 우익수 희생플라이로 1-1이 됐다.
2회말 양현종이 완전히 무너졌다. 선두타자 김휘집이 볼넷으로 출루한 가운데 김형준이 유격수 땅볼로 출루했다. 유격수 하주석의 포구 실책이 나와 1루주자 김휘집도 2루에서 살았다. 희생번트를 시도한 천재환의 타구마저 안타가 돼 무사 만루가 됐다. 양현종은 김주원에게 밀어내기 볼넷을 허용 1-2로 뒤집혔다.
계속된 무사 만루 위기에서 권희동에게 허용한 한 방이 컸다. 볼카운트 2B1S에서 체인지업에 가운데로 몰리는 바람에 만루 홈런으로 연결됐다. 순식간에 1-6. 권희동은 2017년 6월 7일 마산 롯데 자이언츠전 이후 3341일 만에 만루 홈런을 기록했다. 개인 통산 4번째.
무사 주자 없는 상황에서 양현종은 페이스를 되찾지 못했다. 박민우와 블레인을 또 연속 볼넷으로 내보내 무사 1, 2루가 됐다. 박건우는 중견수 뜬공으로 돌려세웠지만, 1사 1, 2루에서 이우성에게 좌익수 왼쪽 적시타를 맞아 1-7이 됐다.
이범호 KIA 감독도 이제는 교체할 수밖에 없었다. 공을 이어받은 이태양이 1사 1, 2루에서 김휘집에게 중전 적시타를 허용, 양현종의 책임 주자가 득점해 실점은 8이 됐다.
창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com