'대충격 1⅓이닝 8실점' KIA 대투수, 38도 폭염에 무너졌나…시즌 최악투

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 양현종이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] 충격적이다. KIA 타이거즈 선발진에서 가장 페이스가 좋던 좌완 양현종이 무너졌다.

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양현종은 31일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 경기에 선발 등판해 1⅓이닝 4안타(1홈런) 6볼넷 1삼진 8실점(7자책점)에 그쳤다. 올 시즌 최악의 투구다.

양현종은 후반기 KIA 선발진의 주축이었다. 아담 올러가 3경기 10⅓이닝, 평균자책점 3.60으로 흔들리고, 황동하와 시라카와 케이쇼가 나란히 기복을 보인 가운데 양현종은 꾸준히 자기 몫을 해줬다. 2경기 1승, 10이닝, 평균자책점 3.60을 기록했다. 불펜 방화로 한 차례 승리가 날아갔을 뿐, 2경기 모두 승리에 기여했다.

하지만 이날은 달랐다. 평소와 달리 제구가 눈에 띄게 흔들렸다. 직구 최고 구속은 142㎞, 최고 구속은 129㎞까지 떨어져 있었다. 직구 제구가 가장 흔들리긴 했지만, 체인지업과 슬라이더도 효과적이지 못했다.

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외부 변수를 찾아보자면 무더위를 꼽을 수 있을 듯하다. 창원 지역은 폭염중대경보가 내려진 상태다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다. 폭염 취소가 우려되는 상황이었다.

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KIA와 NC 선수단 모두 야외 훈련을 포기했을 정도로 찜통더위였다. 훈련 시간 기준 기온은 38도였고, 경기 개시 시점에도 36도 이상 고온이 지속됐다.

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 1회말 무사 만루 위기를 맞은 양현종. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

KIA는 1회초 김도영의 선취 홈런으로 1-0 리드를 안고 시작했지만, 1회말 양현종이 곧장 흔들렸다. 1사 후 권희동에게 2루타를 맞자 박민우와 블레인에게 연달아 볼넷을 허용해 만루가 됐다. 박건우의 우익수 희생플라이로 1-1이 됐다.

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2회말 양현종이 완전히 무너졌다. 선두타자 김휘집이 볼넷으로 출루한 가운데 김형준이 유격수 땅볼로 출루했다. 유격수 하주석의 포구 실책이 나와 1루주자 김휘집도 2루에서 살았다. 희생번트를 시도한 천재환의 타구마저 안타가 돼 무사 만루가 됐다. 양현종은 김주원에게 밀어내기 볼넷을 허용 1-2로 뒤집혔다.

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계속된 무사 만루 위기에서 권희동에게 허용한 한 방이 컸다. 볼카운트 2B1S에서 체인지업에 가운데로 몰리는 바람에 만루 홈런으로 연결됐다. 순식간에 1-6. 권희동은 2017년 6월 7일 마산 롯데 자이언츠전 이후 3341일 만에 만루 홈런을 기록했다. 개인 통산 4번째.

무사 주자 없는 상황에서 양현종은 페이스를 되찾지 못했다. 박민우와 블레인을 또 연속 볼넷으로 내보내 무사 1, 2루가 됐다. 박건우는 중견수 뜬공으로 돌려세웠지만, 1사 1, 2루에서 이우성에게 좌익수 왼쪽 적시타를 맞아 1-7이 됐다.

이범호 KIA 감독도 이제는 교체할 수밖에 없었다. 공을 이어받은 이태양이 1사 1, 2루에서 김휘집에게 중전 적시타를 허용, 양현종의 책임 주자가 득점해 실점은 8이 됐다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 1회말 선취 실점을 허용한 KIA 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com