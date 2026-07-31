'충격' 류현진이 밀어내기 사구를…지독한 '여덟수', 6G 연속 무승 어쩌나

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 류현진이 또 한 번 9승 문턱에서 좌절을 맛봤다.

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류현진은 31일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 원정경기에 선발 등판해 5⅓이닝 7안타 2사구 3탈삼진 4실점을 기록했다.

류현진은 지난 6월11일 시즌 8승을 거둔 뒤 5경기 연속 승리가 없었다. 3경기는 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하). 지독하게 승운이 따르지 않았다.

6번째 9승 도전. 이날 승리 요건을 갖추나 싶었지만, 마지막 고비를 넘지 못했다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 류현진이 오스틴에 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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1회부터 3회까지는 무실점으로 깔끔하게 막았다. 타선에서는 심우준이 2회초 스리런 홈런을 치면서 류현진의 어깨를 가볍게 해뒀다.

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4회말부터 흔들렸다. 안현민의 안타와 샘 힐리어드 타석에서 나온 사구, 김민혁의 안타로 무사 만루 위기에 몰렸다. 김상수를 초구에 1루수 파울 플라이로 잡았지만, 허경민 타석에서 밀어내기 사구가 나왔다. 대타 오윤석의 중견수 방면 희생플라이로 2실점 째. 허인서의 포구 실책까지 겹치면서 2사 2,3루가 됐지만 대타 배정대를 3루수 땅볼로 잡으며 간신히 동점은 면했다.

5회말에도 출루가 이어졌다. 최원준에게 1루수 내야 안타를 맞아 선두타자 출루가 됐다. 김현수의 땅볼로 선행 주자를 잡은 류현진은 안현민을 병살로 잡아내면서 승리 요건을 갖췄다.

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6회에도 마운드에 올랐다. 그러나 승리가 날아갔다. 힐리어드에게 안타를 맞았고, 김민혁의 진루타가 이어졌다. 결국 김상수의 적시타로 3-3 동점. 류현진은 마운드를 이형범에게 넘겨줬다. 총 투구수는 93개.

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이형범이 허경민에게 2루타를 맞은 뒤 한승택에게 2타점 적시타를 맞았다. 류현진의 실점도 4점이 됐다.

이형범에 이어 황준서가 등판했고, 권동진을 삼진으로 막은 뒤 최원준을 땅볼로 돌려세우면서 길었던 이닝을 마쳤다.

수원=이종서기자 bellstop@sportschosun.com