김대한 동점포→박준순 역전포→김대한 쐐기포! 두산, 홈런 3방으로 4-2 LG 제압 [잠실 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과 SSG 경기. 10회초 두산 박준순이 SSG 문승원을 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박준순. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.28/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 홈런 3방으로 LG 트윈스를 제압했다.

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두산은 31일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 4대2로 승리했다. 김대한이 시즌 1호 2호 홈런을 폭발했다. 김대한은 3타수 2안타 2홈런 2타점을 기록했다. 박준순도 2점 홈런 포함 4타수 2안타 2타점 활약했다.

두산 선발투수 잭로그는 6이닝 8탈삼진 2실점(1자책) 호투했다. 잭로그는 시즌 5승(6패)을 신고했다. 7회부터 김정우 김택연 이영하가 이어 던지며 승리를 지켰다.

2회초 LG가 선취점을 뽑았다. 선두타자 문정빈이 볼넷을 골랐다. 오지환이 중전 안타를 쳤다. 문보경이 3루수 인필드 플라이로 물러났다. 1사 1, 2루에서 이주헌이 좌익수 왼쪽에 적시 2루타를 떨어뜨렸다. 문정빈이 득점하고 1사 2, 3루가 이어졌다. 구본혁이 삼진, 홍창기가 투수 땅볼로 물러나 추가 득점에 실패했다.

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두산은 곧바로 균형을 맞췄다. 김대한이 동점 솔로 홈런을 폭발했다. 김대한은 1볼 1스트라이크에서 체인지업을 걷어올렸다. 타구속도 163.8㎞로 131.9m를 날아갔다. 시즌 첫 홈런.

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5회말 두산이 역전했다. 이번에도 홈런 한 방으로 해결했다. 2사 후 집중력이 빛났다. 세베리노 볼넷 후 박준순이 2점 홈런을 폭발했다. 박준순은 1볼 2스트라이크에서 4구째 슬라이더를 정통으로 때렸다. 타구속도 166.3㎞에 비거리 108.9m로 나타났다.

LG는 6회초 추격에 나섰다. 선두타자 박해민이 볼넷 출루했다. 오스틴 송찬의가 삼진을 당했다. 박해민이 직접 2루를 훔쳤다. 2사 2루에서 문정빈이 3루 강습 땅볼 타구를 만들었다. 두산 3루수 안재석이 공을 글러브 밑으로 빠뜨렸다. 실책으로 기록되면서 박해민이 득점했다.

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3-2로 쫓긴 두산은 7회말 다시 달아났다. 또 김대한이 불을 뿜는 홈런포를 가동했다. 김대한은 하이 패스트볼을 기다렸다는 듯이 휘둘렀다. 맞는 순간 홈런임을 알 수 있는 타구였다. 타구속도 170.5㎞에 비거리 125.5m로 측정됐다.

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LG는 8회초 1사 1, 2루 기회에서 송찬의 문정빈이 연속 삼진을 당해 아쉬움을 삼켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com