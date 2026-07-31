'선두 경쟁 뜨겁다' KT, 한화 잡고 4연승…박영현 역대 17번째 3년 연속 20SV [수원 리뷰]

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 한승택이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 4연승을 달렸다.

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KT는 31일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 5대3으로 승리했다. 이날 승리로 4연승을 달린 2위 KT는 시즌 57승2무36패가 됐다. 한화는 2연승 행진을 멈추며 46승2무47패로 5할 승률이 무너졌다.

KT는 초원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수)이 선발 출전했다.

한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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초반 분위기는 한화에 있었다. 2회초 1사 후 채은성과 허인서가 안타를 쳤다. 이도윤이 삼진으로 돌아선 가운데 심우준이 소형준의 커터를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다.

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4회말 KT가 반격에 나섰다. 안현민이 안타를 치고 나간 뒤 힐리어드 타석에서 사구가 나왔다. 이어 김민혁의 안타로 만루. 김상수가 1루수 파울 플라이로 돌아섰지만, 허경민 타석에서 밀어내기 몸 맞는 공이 이어졌다. 이후 오윤석의 희생플라이로 2-3으로 1점 차가 됐다.

6회말 KT가 결국 경기를 뒤집었다. 힐리어드의 안타와 김민혁의 진루타가 나왔다. 이후 김상수의 적시타가 나오면서 3-3 동점이 됐다.

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한화는 선발 류현진을 내렸다. 허경민이 2루타를 치면서 2,3루를 만들었고, 한승택의 2타점 적시타가 나오며서 5-3이 됐다. 이날 경기 결승타.

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한화는 9회초 이도윤이 안타를 쳤지만, 후속타가 이어지지 않았다.

7일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 키움의 경기. 투구하고 있는 KT 박영현. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.07/

이후 양 팀 모두 침묵했다. KT는 소형준이 5이닝 3실점을 기록한 뒤 주권(1이닝 무실점)-이상동(⅓이닝 무실점)-전용주(⅔이닝 무실점)-스키모토(1이닝 무실점)-박영현(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다. 박영현은 3시즌 연속 20세이브를 기록했다. 역대 17번째 기록,

한화는 류현진이 5⅓이닝 4실점으로 시즌 3패(8승) 째를 당했다. 6경기 연속 무승 행진. 이후 이형범(0이닝 1실점)-황준서(1⅔이닝 무실점)-이민우(1이닝 무실점)가 등판했다.

수원=이종서기자 bellstop@sportschosun.com