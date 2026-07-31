'또 5위 추락' KIA, 양현종 8실점 붕괴 충격 컸다…'권희동의 날' NC 5연패 탈출[창원 리뷰]

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 1회말 무사 만루 위기를 맞은 양현종. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 다시 5위로 내려앉았다.

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KIA는 31일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 경기에서 4대10으로 역전패했다. KIA는 2연승을 마감하고 시즌 성적 52승46패2무를 기록, 두산(51승45패3무)에 4위를 내주고 5위로 밀려났다. 7위 NC는 5연패 늪에서 탈출해 43승50패2무를 기록했다.

NC는 김주원(유격수)-권희동(우익수)-박민우(2루수)-블레인(1루수)-박건우(지명타자)-이우성(좌익수)-김휘집(3루수)-김형준(포수)-천재환(중견수)이 선발 출전했다. 선발투수는 토다.

KIA는 박재현(우익수)-박상준(1루수)-김도영(3루수)-카스트로(좌익수)-나성범(지명타자)-김선빈(2루수)-하주석(유격수)-한준수(포수)-김호령(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 양현종.

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폭염중대경보에도 치러진 경기. NC와 KIA 모두 무더위를 이기지 못해 경기 전 야외 훈련은 진행하지 않았고, 실내 훈련으로 대체했다. 일부 투수들과 타자들이 야외에서 잠깐 훈련을 진행한 정도다. KBO는 폭염 취소 요건은 충족됐지만, 경기를 강행하는 대신 클리닝 타임을 기존 4분에서 6분으로 늘려 선수들에게 추가 휴식을 줬다.

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양현종은 1⅓이닝 4안타(1홈런) 6볼넷 1삼진 8실점(7자책점)에 그쳤다. 올 시즌 최악의 투구다. 평소와 달리 제구가 눈에 띄게 흔들렸다. 직구 최고 구속은 142㎞, 최고 구속은 129㎞까지 떨어져 있었다. 직구 제구가 가장 흔들리긴 했지만, 체인지업과 슬라이더도 효과적이지 못했다.

KIA는 빠르게 불펜을 가동했다. 이태양(1⅔이닝 1실점)-한재승(2이닝)-최지민(1이닝)-홍민규(2이닝 1실점)가 이어 던지며 역전을 기대했지만, 반전은 없었다.

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선취점은 KIA의 몫이었다. 김도영이 1회초 2사 주자 없는 상황에서 NC 토다의 초구 슬라이더가 가운데로 몰리는 실투가 되자 놓치지 않고 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다. 시즌 33호포. 홈런 1위 김도영은 2위 오스틴(LG 트윈스)과 2개 차로 거리를 벌렸다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

토다 나츠키. 사진제공=NC 다이노스

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양현종이 1회말 곧장 NC의 추격을 허용했다. 1사 후 권희동에게 2루타를 맞자 박민우와 블레인에게 연달아 볼넷을 내줘 만루가 됐다. 박건우의 우익수 희생플라이로 1-1이 됐다.

2회말 양현종이 완전히 무너졌다. 선두타자 김휘집이 볼넷으로 출루한 가운데 김형준이 유격수 땅볼로 출루했다. 유격수 하주석이 충분히 병살타로 처리할 수 있었는데, 포구 실책이 나오면서 1루주자 김휘집도 2루에서 살았다. 희생번트를 시도한 천재환의 타구마저 양현종이 깔끔히 처리하지 못해 안타로 기록, 무사 만루가 됐다. 양현종이 김주원을 밀어내기 볼넷으로 내보내 1-2로 뒤집혔다.

계속된 무사 만루 위기에서 권희동에게 허용한 한 방이 컸다. 볼카운트 2B1S에서 체인지업에 가운데로 몰리는 바람에 만루 홈런으로 연결됐다. 순식간에 1-6. 권희동은 2017년 6월 7일 마산 롯데 자이언츠전 이후 3341일 만에 만루 홈런을 기록했다. 개인 통산 4번째.

무사 주자 없는 상황에서 양현종은 페이스를 되찾지 못했다. 박민우와 블레인을 또 연속 볼넷으로 내보내 무사 1, 2루가 됐다. 박건우는 중견수 뜬공으로 돌려세웠지만, 1사 1, 2루에서 이우성에게 좌익수 왼쪽 적시타를 맞아 1-7이 됐다.

결국 KIA는 이태양으로 마운드를 교체했다. 계속된 1사 1, 2루에서 이태양이 김휘집에게 중전 적시타를 허용, 양현종의 책임 주자가 득점해 실점은 8이 됐다.

3회말 NC가 한 점을 더 도망갔다. 선두타자 천재환이 안타로 출루하고, 2루를 훔치며 KIA 배터리를 흔들었다. 김주원의 2루수 땅볼로 1사 3루. 권희동이 중견수 희생플라이를 쳐 1-9가 됐다.

KIA는 4회와 5회 1점씩을 뽑았다. 4회초 나성범이 우월 홈런을 터트렸다. 5회초에는 2사 후 3루수 앞 내야안타로 출루한 김도영이 발로 점수를 만들었다. 카스트로의 안타로 2사 1, 3루가 됐고, 나성범 타석에서 포수 김형준이 토다의 3구째 투구를 위해 공을 던져줬는데 토다가 공을 뒤로 빠뜨렸다. 이 틈을 놓치지 않고 김도영이 홈으로 쇄도해 3-9까지 좁혔다. 기록은 투수 포구 실책으로 인한 득점이었다.

NC는 8회말 김휘집의 1타점 적시 2루타에 힘입어 3-10까지 달아나면서 KIA의 추격을 뿌리쳤다. 경기 후반 교체 출전한 KIA 김민규와 이호연은 9회초 연속 2루타로 4-10으로 거리를 좁히며 눈도장을 찍는 데 만족했다.

한편 NC 토다는 6이닝 103구 8안타(2홈런) 2볼넷 5삼진 3실점(2자책점)을 기록, 시즌 5승(8패)째를 챙겼다.

권희동은 3타수 2안타(1홈런) 1볼넷 5타점 맹타를 휘둘렀다. 개인 한 경기 최다 타점 타이기록이다.

15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. NC 권희동이 타격을 하고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com