완벽한 경기력으로 LG 잡았다! → 김원형 두산 감독 "김대한 지체없이 방망이를 휘두르는 모습이 인상적" [잠실 현장]

사진제공=두산베어스

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 홈런 3방으로 LG 트윈스를 제압했다.

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두산은 31일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 4대2로 승리했다. 김대한이 시즌 1호 2호 홈런을 폭발했다. 김대한은 3타수 2안타 2홈런 2타점을 기록했다. 박준순도 2점 홈런 포함 4타수 2안타 2타점 활약했다.

두산 선발투수 잭로그는 6이닝 8탈삼진 2실점(1자책) 호투했다. 잭로그는 시즌 5승(6패)을 신고했다. 7회부터 김정우 김택연 이영하가 이어 던지며 승리를 지켰다.

경기 후 김원형 두산 감독은 "선발 잭로그가 퀄리티스타트를 기록하면서 승리할 수 있는 분위기를 만들었다. 뒤이어 나온 김정우 김택연 이영하 등 불펜진도 훌륭하게 이닝을 막아줬다. 특히 김택연이 최근 들어 가장 강한 타선을 상대하고 있는데, 집중력 있게 좋은 투구를 이어가고 있다. 수고 많다"고 칭찬했다.

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김대한의 활약이 가장 인상적이었다.

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김 감독은 "타석에서는 김대한이 멀티 홈런을 때리면서 공격을 주도했다. 빠른 카운트에서 노리는 공이 왔을 때 지체없이 방망이를 휘두르는 모습이 인상적이었다. 오늘 경기를 계기로 더 자신있는 모습을 보여주길 바란다. 또한 박준순이 오늘도 결승타를 때리면서 팀을 승리로 이끌었고, 유격수 박찬호가 몇 차례나 호수비를 선보이면서 투수들의 어깨를 가볍게 만들었다"고 높이 평가했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com