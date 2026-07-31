이거 물 맞아요? 동료들이 더 신났다! → 멀티홈런 김대한 향한 '정체 불명'의 축하 폭탄 "기분 좋은데 씻고 싶어요" [잠실 현장]

사진제공=두산베어스

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "기분 좋은데 씻고 싶어요."

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두산 베어스 김대한이 시즌 1호 2호 홈런을 하루에 폭발했다. 동료들이 물폭탄 세리머니 대신 음료수를 잔뜩 섞어서 김대한에게 퍼부었다.

두산은 31일 잠실 LG전 김대한의 활약을 앞세워 4대2로 승리했다. 김대한은 0-1로 뒤진 2회말 동점 솔로 홈런, 3-2로 쫓긴 7회말 쐐기 솔로 홈런을 발사했다.

김대한은 경기 후 수훈선수로 선정됐다. 방송사 인터뷰 도중 동료들이 하나 둘 모여들었다.

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정수기 물통에 주황색 정체 불명의 액체가 찰랑거렸다. 갈증 해소 및 탈수 방지를 위해 경기 도중에도 마시는 이온 음료들을 무차별적으로 혼합한 것이다.

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인터뷰가 끝나자 동료들이 김대한에게 액체 세례를 선사했다.

사진제공=두산베어스

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김대한은 흠뻑 젖은 채 취재진을 만났다. 달콤한 음료수 향이 진동했다.

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김대한은 "기분 좋은데 씻고 싶어요"라며 웃었다. 아무래도 끈적했던 모양이다.

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김대한은 "오래 기다려주신 만큼 더 잘하고 싶은 마음이 크다. 제가 잘 안 될 때에도 많으 응원을 받았다. 덕분에 일어설 수 있었다. 앞으로 더 응원해 주시면 더 좋은 선수가 되도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com