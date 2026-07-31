송찬의는 직구로, 문정빈은 슬라이더로 잡았다 → 김택연이 밝힌 '역으로 가자' 볼배합 배경은 [잠실 현장]

사진제공=두산베어스

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 김택연이 LG 트윈스 중심타선을 무력화시키며 팀 승리에 힘을 보탰다.

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두산은 31일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 4대2로 승리했다. 김대한이 시즌 1호 2호 홈런을 폭발했다. 김대한은 3타수 2안타 2홈런 2타점을 기록했다. 박준순도 2점 홈런 포함 4타수 2안타 2타점 활약했다.

두산 선발투수 잭로그는 6이닝 8탈삼진 2실점(1자책) 호투했다. 잭로그는 시즌 5승(6패)을 신고했다. 7회부터 김정우 김택연 이영하가 이어 던지며 승리를 지켰다.

특히 8회를 끊어준 김택연의 활약이 돋보였다. 김택연은 LG 1번부터 시작하는 8회초를 무실점으로 통과, 승리의 교두보를 마련했다.

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4번타자 송찬의와 5번타자 문정빈과 승부가 하이라이트였다.

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1사 1, 2루에서 송찬의에게 패스트볼 3개로 헛스윙을 이끌어냈다. 2볼에 몰린 상황에서 패스트볼만 3개를 꽂았다.

다음 타자 문정빈을 상대로는 오히려 슬라이더로 유혹했다. 강력한 패스트볼 구위를 확인했는데 변화구를 선택한 것. 문정빈의 헛스윙 3개는 모두 슬라이더였다.

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경기 후 김택연은 "경기 초반에 제구가 안됐지만 공 자체는 나쁘지 않다고 생각했다. 그래서 첫 타자 상대 이후로도 과감하게 승부하려고 했다. 주자가 나가며 상황이 어려웠을 때도 그냥 내 공을 믿고 던졌다"고 돌아봤다.

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이어서 "2아웃째는 상대 타자가 아직 직구에 타이밍이 정확하지 않은 것 같아 직구로 승부했다. 다행히 (윤)준호 형도 같은 생각이어서 준호 형의 미트만 보고 던졌다"고 설명했다.

김택연은 문정빈이 패스트볼을 노릴 것이라고 예상해서 허를 찔렀다.

사진제공=두산베어스

김택연은 "마지막 아웃카운트 때는 직전 타자를 직구로 승부했기 때문에 슬라이더로 유리한 카운트를 잡고 가야겠다고 생각했다. 처음 승부해보는 타자기도 했고, 상대가 익숙하지 않은 공으로 승부한 게 좋은 결과로 이어졌다"고 밝혔다.

김택연은 29경기 31⅓이닝 1승 2패 3세이브 7홀드 평균자책점 2.59를 기록했다.

김택연은 "중요한 3연전을 승리로 시작할 수 있어 기쁘다. 어려운 상황에도 끝까지 믿고 맡겨주신 감독님, 코치님께도 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com