'역대 최초' 형에게 당한 굴욕, 오늘은 이겼다→KBO 17호 기록까지…"무조건 잡아야겠다는 생각했죠"

31일 한화전 승리 후 취재진과 인터뷰하는 박영현. 수원=이종서 기자

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 박영현이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 박정현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "무조건 잡아야 한다는 생각밖에 없었네요."

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박영현(KT 위즈)은 31일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에 9회초 올라와 1이닝 1안타 무실점을 기록했다.

선두타자 허인서를 유격수 땅볼로 잡은 박영현은 이도윤에게 던진 초구가 안타로 이어졌다. 심우준을 유격수 뜬공으로 잡으며 2아웃.

마지막 아웃카운트를 남겨두고 '운명의 맞대결'이 펼쳐졌다. 친형 박정현이 타석에 선 것. 지난 1일 대전에서 맞대결을 펼쳤고, 홈런을 맞았다. 역대 KBO리그 형제 맞대결에서 최초로 나온 홈런이다.

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박영현은 완벽하게 설욕했다. 직전 대결에서 직구만 던졌다면 초구부터 슬라이더를 던졌다. 초구는 볼이 됐고, 2구째 던진 직구가 파울이 됐다. 3구째 슬라이더도 볼. 1B2S로 불리한 볼카운트에서 다시 슬라이더를 던졌고, 결국 우익수 뜬공으로 끝났다.

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박영현과 박정현은 '내기'를 하고 있다. 박영현은 첫 홈런을 내준 뒤 "고등학교 때 야구를 그만두려고 할 때 형과 내기한 게 있었다. 10차례 타석 중 세 개의 안타를 치면 형이 이기는 것"이라며 "연습 경기 포함해서 지금까지 3타수 1안타였다. 그리고 오늘 홈런을 맞으면서 두 개가 됐다. 지게 생겼다"고 이야기했다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 박영현이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

경기를 마친 뒤 박영현은 "무조건 잡아야 한다는 생각 밖에 없었다. 지난번 승부는 지난 번이고, 오늘은 오늘이다. 어떻게 상황이 될 지 모른다. 경기 전에 형과 만났는데, '한 개 남았다'고 하더라. 나는 '절대 안 맞는다'고 했다"고 이야기했다.

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아웃을 잡아냈지만, 형의 기량은 인정했다. 박영현은 "(박)정현이 형 직구 타이밍이 좋았다. 파울친 공도 잘못쳤다면 홈런이 됐을 것 같다. 2B1S에서 직구 사인이 나왔는데 슬라이더를 던진다고 했다. 결과가 잘 나온 것 같다. 직구를 던졌으면 안타 맞았을 것 같다"고 말했다.

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박영현은 "내일 가족들이 와서 같이 밥 먹기로 했는데 이제 또 가면서 놀려야겠다"라며 "언제든 나와도 상관없다. 나는 이길 자신있다"고 미소를 지었다.

한편, 이날 세이브로 박영현은 3년 연속 20세이브를 달성했다. 역대 17번째 기록이다. 박영현은 "기록적인 부분은 생각을 못했다. 좋은 기록을 갖게 돼서 정말 기분이 좋다. 더 높은 기록을 향해서 나 또한 노력하고 성장하는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

수원=이종서기자 bellstop@sportschosun.com