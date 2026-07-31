삼성 긴장 늦추면 안 된다…4연승 미친 기세, "찬스 집중력 돋보였다"

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 선두 경쟁이 뜨겁게 이어지고 있다.

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KT는 31일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈 경기에서 5대3으로 승리했다. 이날 승리로 4연승을 달린 2위 KT는 시즌 57승2무36패가 됐다.

선두 삼성이 이날 롯데에 승리했다. 59승2무37패. 삼성과 KT의 승차는 0.5경기 차를 유지했다. 살얼음판 선두 경쟁 체제가 이어지게 됐다.

이날 KT는 최원준(우익수)-김현수(1루수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수)이 선발 출전했다.

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KT는 2회초 심우준에게 스리런 홈런을 허용하면서 초반에 끌려갔다. 그러나 4회 안현민이 안타를 치고 나간 뒤 힐리어드 타석에서 사구가 나왔다. 김민혁의 안타로 만루가 된 가운데 김상수가 1루수 파울 플라이로 돌아섰지만, 허경민 타석에서 밀어내기 몸 맞는 공이 나와 첫 득점이 됐다. 이후 오윤석의 희생플라이로 2-3으로 1점 차가 됐다.

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6회말 KT는 힐리어드의 안타와 김민혁의 진루타가 나왔다. 이후 김상수의 적시타가 나오면서 3-3 동점을 만들었다.

한화 선발 류현진이 마운드를 내려간 가운데 허경민이 2루타를 치면서 2,3루를 만들었다. 한승택의 2타점 적시타가 나오며서 5-3이 됐다. 이날 경기 결승타.

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KT는 소형준이 5이닝 3실점을 기록한 뒤 주권(1이닝 무실점)-이상동(⅓이닝 무실점)-전용주(⅔이닝 무실점)-스키모토(1이닝 무실점)-박영현(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다. 박영현은 역대 17번째 3시즌 연속 20세이브를 기록했다.

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경기를 마친 뒤 이강철 KT 감독은 "선발 소형준이 3실점을 허용했지만, 이후 좋은 위기 관리 능력으로 5이닝을 잘 막으며 추격의 발판을 마련했다. 이어 나온 불펜 투수들도 잘 막았다. 박영현의 3년 연속 20세이브 달성 축하한다"고 밝혔다.

이 감독은 이어 "타선에서는 찬스에서 집중력이 돋보였다. 쫓기는 상황에서 허경민과 오윤석이 추격 2타점을 만들었고, 김상수 동점 적시타와 한승택 역전 2타점 안타로 승리할 수 있었다. 중요한 순간 마다 좋은 주루 플레이를 보여준 힐리어드의 활약도 칭찬해주고 싶다"고 말했다.

이날 KT위즈파크는 만원관중을 이뤘다. 이 감독은 "무더운 날씨에 선수들 수고 많았고, 주말을 맞아 만원 관중을 채우며 열성적인 응원을 해주신 팬들 덕분에 연승을 이어갈 수 있었다"고 인사를 전했다.

KT는 8월1일 선발투수로 배제성을 예고했다. 한화는 브루스 짐머맨이 나온다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com