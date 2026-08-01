'KIA 최대 위기인가' 트레이드 승부수의 치명적 실책, 김도영 안 되는데…"빡빡해진다" 우려 현실로

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 유격수 하주석이 볼을 체크하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "중반에 부상이 생겨서 후반 대처가 빡빡해진다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독의 우려가 현실이 됐다. 확실한 주전 유격수 버틴 시즌 막바지에 최대 위기를 맞이했다. 부동의 주전 유격수였던 박찬호가 지난 시즌을 마치고 두산 베어스로 FA 이적한 가운데 KIA는 아시아쿼터 제리드 데일을 유격수로 기용했으나 실패로 끝났다. 공수에서 불안한 데일을 지난 5월 방출하고, 그나마 팀에서 유격수 수비가 가장 안정적인 김규성과 박민을 번갈아 기용하며 지금까지 버텼다.

유격수 수비 이닝을 살펴보면 박민이 316이닝, 김규성이 204⅓이닝, 정현창이 162이닝을 책임졌다. 정현창은 경기 후반 대수비로 출전, 60경기 가운데 선발 출전은 5경기뿐이다.

박민이 지난달 16일 허리 부상으로 먼저 이탈하면서 유격수 자원이 김규성만 남게 되자 KIA는 트레이드를 단행했다. 지난달 23일 한화 이글스에 투수 이형범을 내주고 내야수 하주석을 영입한 것.

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하주석은 한화 입단 당시 대형 유격수감으로 평가받았지만, 수비보다는 타격에 강점이 있는 선수다. KIA는 하주석을 유격수로만 기용하지 않고, 2루수로 같이 활용할 뜻을 내비쳤다. 내야 사령관인 유격수는 수비가 중요한 포지션이고, 냉정히 수비는 박민과 김규성이 우위다.

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그런데 김규성이 지난달 31일 창원 NC 다이노스전을 앞두고 1군 엔트리에서 말소됐다. 전날 대구 삼성 라이온즈전을 앞두고 수비 훈련을 하다 왼쪽 내복사근이 부분 손상됐다. 손상 정도가 심하지 않아 장기 이탈은 피했지만, 그래도 2~3주는 없는 전력으로 봐야 한다.

이범호 감독은 "유격수를 볼 수 있는 선수가 없다. (박)민이가 빨리 되려나 물었는데 빡빡한 것 같더라. 날씨가 워낙 더워서 또 (하)주석이가 풀로 계속 나가긴 어렵다. 고민이 된다"고 했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 하주석이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 김규성이 수비를 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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이 감독은 일단 NC전에 하주석을 선발 유격수로 냈는데, 공교롭게도 대형 사고를 쳤다. 1-1로 맞선 2회말 무사 1루에서 김형준이 유격수 쪽 땅볼을 쳤다. 병살타 처리가 충분히 가능했는데, 하주석이 포구 실책을 저지르는 바람에 무사 1, 2루 위기로 바뀌었다.

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마운드에는 베테랑 양현종이 있었다. 양현종은 하주석의 치명적인 실책에도 '괜찮다'는 사인을 보내며 덤덤하게 대처하려 했다. 평소의 양현종이었다면 위기를 견뎠겠지만, 이날은 구위와 제구 모두 좋지 않았다. 이 실책은 2회 7실점의 씨앗이 됐다. 양현종은 1⅓이닝 4안타(1홈런) 6볼넷 1삼진 8실점(7자책점)을 기록하며 고개를 숙였고, KIA는 4대10으로 졌다.

KIA가 하주석을 트레이드로 영입한 첫 번째 이유는 타격이다. 트레이드 시점에서 KIA 기존 내야수들의 수비력은 매우 안정적이었지만, 타격이 자꾸 마이너스였다. 하주석은 KIA 이적 후 6경기에서 타율 3할5푼(30타수 7안타), 5타점을 기록하며 기대에 부응하고 있다.

다만 수비는 이 감독에게 계속 고민을 안길 듯하다. 당장은 마땅한 대안이 없어 하주석이 선발로 계속 나갈 듯하다. 이날의 실수를 반복하지만 않으면 다행이다.

이 감독은 이미 다음 시즌부터 김도영을 유격수로 전환시키기 위한 준비를 하고 있다. 지금 상황에서 김도영을 조금 일찍 유격수로 전환할 가능성이 있는지 묻자 이 감독은 당장은 그럴 생각이 없다는 뜻을 밝혔다. 당장 김도영을 대신해 안정적으로 3루를 맡을 대체자가 없기도 하다.

KIA는 일단 유격수는 하주석과 정현창, 2루수는 김선빈 윤도현 이호연으로 버텨 보려고 한다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 8회 호수비로 이닝을 끝낸 KIA 2루수 정현창이 더그아웃으로 향하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com