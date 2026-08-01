"와우~" '대구 일몰 악몽' 씻어낸 믿기지 않는 인생수비, 원태인에 진 빚 갚고, 장찬희와 삼성 1위 모두 지켰다

8회 무사 1루에서 김동혁의 좌중간 3루타성 타구를 온 몸을 던져 잡아내는 김현준. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[스포츠조선 정현석 기자]지난 7월19일 대구 삼성-롯데전.

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0-0이던 3회초 롯데 공격 2사 1,2루. 레이예스가 삼성 선발 원태인의 직구를 친 타구가 중견수 쪽으로 높게 솟아올랐다. 평범한 외야 뜬공. 이닝 종료를 확신한 원태인이 덕아웃으로 몸을 돌리려던 순간 당혹스러운 일이 눈 앞에 벌어졌다.

해질녘 라이트 빛과 하늘 색이 겹치며 중견수 눈 앞에서 공이 사라졌다.

"안보여"를 애타게 외치던 김현준 앞에 툭 떨어진 타구. 이닝이 끝났어야 할 상황이 싹쓸이 2루타로 바뀌었다. 선발 원태인은 허탈함 속에 추가 실점했고, 결국 5이닝 6실점으로 무너졌다.

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팀의 8대11 역전패에 몸 둘 바를 몰랐던 중견수 김현준. '선발' 원태인 형을 향한 미안함이 부채처럼 남아 있었다.

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그리고 12일이 7월 31일 사직 롯데전.

무릎 불편함으로 벤치를 지킨 김지찬 대신 1번 중견수로 선발출전한 김현준의 마음가짐은 남 달랐다. 보고도 믿기 힘든 슈퍼캐치로 마음의 빚을 청산하며 박진만 감독의 300승이 걸린 팀 승리와 선발 원태인의 시즌 6승, 그리고 장찬희를 모두 지켜냈다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 원태인이 호수비에 고마운 마음을 표하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

9-3→9-7, 8회말 찾아온 절체절명 대역전 위기

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삼성 라이온즈는 7회초까지 9-3으로 여유 있게 앞서가며 손쉬운 승리를 거두는 듯했다.

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그러나 홈팬들의 열렬 응원 속 힘을 낸 롯데 자이언츠의 매서운 추격에 7회말 4점을 내주며 스코어는 9-7, 단 2점 차까지 좁혀졌다.

급박한 7회말 위기에 구원 등판해 불을 껐던 우완 루키 장찬희가 8회말에도 마운드에 올랐으나, 첫 타자 전민재에게 안타를 허용하며 무사 1루 위기에 봉착했다.

다음 타자는 발 빠른 좌타자 김동혁. 장찬희의 공을 제대로 밀어친 김동혁의 타구는 큼직한 포물선을 그리며 좌중간 펜스를 향해 비행을 시작했다. 김동혁이 파워히터가 아닌 점을 감안해 뒤로 물러서 있지 않았던 중견수 김현준에게는 결코 쉽지 않은 먼 타구였다.

8회 무사 1루에서 김동혁의 좌중간 3루타성 타구를 김현준이 놀라운 호수비로 잡아내자 "와우" 하며 놀라는 장찬희. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

모두가 포기한 타구, 팔을 쭉 뻗어 낚아챈 '더 캐치'

타구가 외야로 향하는 순간, 김현준은 지체 없이 전력질주를 시작하며 속도를 끌어올렸다.

옆 눈으로 타구를 확인하며 대각선으로 질주한 김현준은 타구가 그라운드에 떨어지기 직전 글러브를 낀 오른손을 쭉 뻗었다. 위태롭게 글러브 끝에 걸려든 공. 하지만 집중력을 잃지 않고 펜스에 부딪히면서도 떨어뜨리지 않고 몸을 돌려 내야수에게 송구했다. 완벽한 '슈퍼캐치'가 완성되는 순간.

체공 시간이 길어 만약 잡지 못했다면 무조건 1실점에, 발 빠른 타자주자 김동혁은 3루까지 갈 수 있었던 게임 판도를 바꿀 결정적 타구였다.

마운드에서 내려와 홈 뒤쪽으로 백업을 가려던 투수 장찬희는 입을 벌린 채 "와우"라며 감탄을 금치 못했고, 팔을 들어 김현준 선배를 향해 감사의 마음을 표현했다. 중계진 역시 "홈런 2, 3개보다 가치 있는, 경기 판도를 바꾼 호수비"라며 찬사를 아끼지 않았다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김현준 호수비가 없었다면? 많은 것이 달라질 수 있었다

만약 이 타구가 빠져 8-9, 무사 3루가 되었다면 이어진 레이예스의 좌익수 플라이에 스코어는 9-9 동점이 될 확률이 매우 높았다.

7회까지 6점 차로 앞서던 경기를 만에 하나 역전패 했다면 충격의 여파는 상상 이상이었을 것이다. 3연패로 선두 자리를 이날 승리한 KT 위즈에 내주는 것은 물론 박진만 감독의 통산 300승, 원태인의 시즌 6승이 모두 물거품 될 수 있었던 아찔한 순간이었다.

김현준의 이 환상적인 수비 덕분에 분위기를 다잡은 삼성은 8회 위기를 넘긴 뒤 9회를 깔끔하게 막아내며 9대7 승리를 완성하고 1위를 지켰다. 원태인도 시즌 6승을 달성했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 김현준이 타격 훈련을 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

12일 전 부채를 갚은 김현준, 삼성과 원태인, 장찬희를 모두 구한 호수비

지난 19일 대구 롯데전 당시, 김현준은 3회 2사 1, 2루에서 레이예스의 평범한 타구를 일몰 시간대 조명 착시로 놓치며 중전 싹쓸이 2루타를 허용한 바 있다. 이어진 2사 2루에서 한동희에게 적시타를 내주는 등 원태인은 3회에만 3실점, 5회에도 3실점을 하며 5이닝 6실점으로 물러났고 삼성도 뼈 아픈 역전패를 당했다.

하지만 12일 뒤인 이날 사직에서 김현준은 몸을 던진 환상의 '더 캐치'로 막내 장찬희를 구하고, 선발 원태인의 6승을 사수하며 박진만 감독의 300승과 함께 팀의 1위 자리를 지켜냈다.

악몽 같았던 대구 일몰 순간의 아쉬움과 미안함을 투혼으로 청산한 김현준의 인생 수비였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com