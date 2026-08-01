"숨 안 쉬어진다" 폭염중대경보 경기 강행, 고통 호소에도 왜 취소 규정 바라보기만 할까

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 폭염경보가 내려진 가운데 그라운드 온도가 50도를 기록했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "숨이 안 쉬어진다고 하더라."

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이호준 NC 다이노스 감독은 지난달 31일 창원 KIA 타이거즈전에 앞서 최근 지속된 경남 지역 무더위에 우려를 표했다. 지난달 28일 창원 KT 위즈전 역시 폭염 속에서 진행됐는데, 2루수로 선발 출전했던 박민우가 경기 후반 "숨이 안 쉬어진다"고 호소해 교체했다. 온열질환 탓이었다.

창원을 비롯한 부산중부, 부산서부, 양산, 김해 등 경남권에는 폭염중대경보가 내려졌다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 발효된다. 양산은 낮 기온이 41.4도까지 치솟아 국내 기상관측 사상 최고기온을 기록했다.

NC가 창원에서 KT와 이번 주중 3연전을 치를 때 경기감독관 측에서 "폭염 취소를 해야 한다"는 의견을 냈던 것으로 알려졌다.

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KBO 규약은 기상 특보에 따라 경기를 취소할 수 있도록 정하고 있다. 폭염주의보나 경보가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 상황이라면 더위로 인한 경기 취소가 가능하다. 일 최고 기온이 35도 이상 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때도 취소를 검토할 수 있다. 경남 지역은 이번 주 내내 폭염이 기승을 부렸고, 폭염 취소 요건은 계속 성립된 상태였다.

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하지만 경기는 다 정상 개시됐다. 경남 지역 무더위가 일시적 현상이 아닌 게 오히려 문제가 되고 있다. 한번 취소를 결정하면 줄줄이 경기를 취소해야 하니 KBO로선 부담스러울 수밖에 없다.

KBO는 이날 클리닝타임을 기존 4분에서 6분으로 시간을 늘렸다. 선수들이 2분이라도 더 휴식을 취하고 경기에 나서라는 의미였다.

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NC와 KIA는 야외 훈련 대신 실내 훈련만 진행했다. 해가 떠 있는 동안은 도저히 그라운드 훈련을 진행할 수 없었다.

19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. NC 박민우가 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

롯데 자이언츠 포수 손성빈(가운데)이 폭염 탓에 두통 및 구토 증세를 보여 지난달 31일 부산 삼성 라이온즈전 도중 교체됐다. 사진제공=롯데 자이언츠

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이호준 감독은 "우리도 밖에서 훈련을 지금 거의 못하고 있다. 어제(지난달 30일)는 밖에 문을 아예 잠그고 실내에서만 하도록 했다. 오늘은 감각 문제도 있어서 간단하게 칠 사람들만 밖에서 몇 개만 치도록 했다. 애들이 숨이 턱턱 막히니까 밖에서 훈련을 아예 시킬 수가 없다. 당분간은 밖에서 훈련은 안 시키려고 한다"고 이야기했다.

이범호 KIA 감독은 "대구에서 왔는데 확실히 느낌이 다르다. 1시간 거리 차이인데도 아래 지역이 확실히 덥다는 느낌이 든다. (양)현종이가 선발인데 최고참이라서. 너무 더워서 날씨가 걱정"이라고 했다.

우려는 현실이 됐다. 창원 경기에서는 온열질환 선수는 없었지만, 후반기에 매우 안정적인 흐름을 이어 오던 양현종이 1⅓이닝 8실점으로 무너졌다. 컨디션 난조가 눈에 띄었다.

KIA는 경기 초반 1-8까지 점수차가 크게 벌어지기도 했지만, 나성범을 비롯해 김도영, 박재현, 카스트로, 하주석, 김호령까지 전부 교체했다. NC 역시 지명타자 박건우와 중견수 천재환을 제외한 선발 출전 선수들을 전부 교체했다. 9이닝을 다 뛰기는 무리인 날씨였다.

부산 삼성 라이온즈-롯데 자이언츠전에서는 온열질환자가 나왔다. 롯데 포수 손성빈이 두통과 구토 증세로 2회에 교체됐다. 롯데 외야수 황성빈도 안타를 치고 나간 뒤에 갑자기 자리에 주저앉아 걱정을 샀다. 황성빈은 물을 마시고 안정을 찾은 뒤 경기를 이어 갔다.

NC 권희동은 경기 뒤 "더위로 고충이 없었다고 하면 거짓말이다. 더그아웃에 들어오면 시원한 바람을 쐬거나 라커룸에 살짝 들어가서 에어컨 바람을 쐬고 나오기도 했다. 얼음찜질을 하든지, 어차피 날씨를 우리가 어떻게 할 수 있는 것은 아니기에 그렇게 버텨야 할 것 같다"고 했다.

경기 취소가 부담스러우면 경기 개시 시간을 일시적으로 오후 7시 이후로 늦추는 것도 방법이다. 1일과 2일 주말 경기는 평일보다 30분 앞당긴 오후 6시에 개시한다.

기상청에 따르면 창원 지역은 1일 오후 7시에도 기온이 36도를 웃돌고, 오후 8시가 지나야 35도 아래로 떨어진다. 2일은 기온 역시 오후 6시 37도, 오후 7시는 35도가 예상된다.

2020 KBO리그 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기가 16일 창원 NC파크에서 열렸다. 폭염속에서 경기를 치르는 LG 오지환이 얼음주머니로 더위를 식히고 있다. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.08.16/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com