"멘탈 하나는 타고났다" '사령탑이 홀딱 반한 '무표정 루키'의 첫 터프 홀드, 역전위기 삭제→'300'승 선사, 필승조 임무 본격 개시

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 삼성 선발투수 장찬희가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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[스포츠조선 정현석 기자]"장찬희의 멘탈은 확실히 타고났다. 맞아도, 잡아도 표정 변화가 없다. 1이닝을 전담하면서 자기 퍼포먼스를 다 쏟아내니 불펜진의 커다란 핵심 옵션이 됐다."

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삼성 라이온즈 박진만 감독의 극찬에는 이유가 있었다. 한 달 간의 부상 공백을 털어내고 돌아온 '특급 루키' 장찬희(19)가 일촉즉발의 아찔했던 역전 위기를 지워내며 데뷔 첫 홀드로 필승조 합류를 알렸다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 5회초 투구를 마친 삼성 장찬희가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

28일 만의 복귀, '선발·롱릴리프'→'1이닝 필승조'로…

2026 KBO 신인 드래프트 3라운드(전체 29순위)로 삼성에 입단한 장찬희는 전반기 삼성 마운드의 전천후 '마당쇠'였다. 팀 선발진에 구멍이 났을 때는 대체 선발로 나섰고, 롱릴리프까지 완벽하게 소화하며 18경기 4승 4패 평균자책점 4.58을 기록하는 등 신인답지 않은 중책을 완수했다.

그러나 6월 말 팔꿈치 굴곡근 부종으로 한 달간 재활에 전념해야 했다. 장찬희가 자리를 비운 사이 삼성 마운드는 페덱과 보스, 두 외국인 투수의 합류 등으로 탄탄한 5선발 체제를 갖췄다.

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28일 만인 지난달 28일 1군에 복귀한 장찬희에게 주어진 새로운 임무는 '1이닝 전담 불펜'이었다.

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복귀전이었던 28일 KIA전. 장찬희느 1이닝을 최고 149km의 강속구로 삼자범퇴 처리하며 건재함을 알렸다. 짧은 이닝을 소화하니 스피드가 2~3㎞ 빨라졌다.

박진만 감독 역시 "1이닝에 모든 것을 쏟아붓다 보니 구속과 변화구 구위가 타자를 압도한다. 어린 선수답지 않은 적응력"이라며 장찬희를 본격적인 승부처 카드인 필승조에 배치했다.

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 삼성 선발투수 장찬희가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

9-3→9-7로, 첫 필승조 임무는 살 떨리는 7회말 2사 1, 2루

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장찬희의 필승조 승격 첫 무대는 터프했다.

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31일 사직 롯데전. 삼성은 7회초까지 9-3으로 여유 있게 앞서며 쉽게 경기를 풀어가는 듯 했다. 하지만 7회말 선발 원태인과 구원 등판한 우완 이승현이 5연속 안타를 허용하며 9-7, 2점 차까지 턱밑 추격을 허용했다.

동점주자까지 배치된 2사 1, 2루의 절체절명 위기 상황. 삼성 벤치가 꺼내 든 카드는 루키 장찬희였다.

마운드에 오른 그는 이날 멀티히트와 1타점으로 매서운 타격감을 자랑하던 롯데 유강남을 상대로 흔들림이 없었다. 특유의 '무표정'을 유지한 채 전 구종을 변화구로 선택, 정교한 궤적의 유인구로 4구 만에 헛스윙 삼진 처리하며 일촉즉발 위기에서 팀을 구했다.

23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 8회초 삼성 장찬희가 1이닝을 2탈삼진 무실점으로 막아낸 뒤 최일언 투수코치와 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.23/

위기 넘기고 수확한 '데뷔 첫 홀드', 줄부상 불펜 공백 메울 키플레이어

8회말에도 마운드에 오른 장찬희는 선두 타자 전민재에게 안타를 내주며 무사 1루에 몰렸으나, 후속 김동혁의 장타성 타구를 중견수 김현준이 끝까지 쫓아가 잡아내는 슈퍼캐치 덕에 한숨을 돌렸다. 안정을 찾은 장찬희는 다음 타자 고승민을 포크볼로 삼진 처리한 뒤 마운드를 이승민에게 넘겼다.

위기를 막아내고 9대7 승리에 결정적 징검다리를 놓은 장찬희의 프로 데뷔 첫 홀드. 선발 원태인의 시즌 6승과 박진만 감독의 통산 300승을 사수한 역투였다.

최지광, 이재희, 백정현 등 주축 투수들의 이탈로 과부하가 걸린 삼성 불펜에 장찬희의 필승조 정착은 천군만마다. 위기에서도 표정 하나 변하지 않는 타고난 멘탈과 150km에 육박하는 구위, 날카로운 변화구를 장착한 '특급 루키' 장찬희가 선두 수성에 나선 삼성 불펜의 키플레이어로 떠올랐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com