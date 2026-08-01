오타니 골드카드 159억 판매, 스포츠카드 역사상 가치 3위..."곧 마이클 조던 기록 깰 것"

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 29일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 시애틀 매리너스전에서 1회말 중월 솔로홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 스포츠카드가 1000만달러 이상에 팔린 것으로 밝혀져 화제다.

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ESPN은 31일(이하 한국시각) '세상에 하나뿐인 오타니 쇼헤이의 사인이 들어간 2026년 톱스 크롬 듀얼 골드 로고맨 카드(2026 Topps Chrome Dual Gold Logoman autograph card)가 발견돼 이미 팔렸는데, 플로리다의 한 수집가가 플로리다주 보카레이튼에 있는 보카스포츠카즈라는 카드숍에서 해당 카드를 구매했다'며 '그 수집가의 이름은 매튜 애런으로 해당 카드를 1100만달러(약 159억원)에 구입했다고 밝혔다'고 보도했다.

이 카드를 구입한 앨런은 ESPN에 "그 카드가 내 마음에 깊이 와 닿았고, 난 꼭 가져야겠다는 생각을 했다"고 말했다.

스포츠카드 경매 및 판매 역사상 3번째로 비싼 가격에 팔린 것이다. 이 부문 역대 1위는 마이클 조던과 코비 브라이언트가 담긴 2007~2008년 어퍼데크 엑스키짓 콜렉션 듀얼 로고맨 사인 카드로 2025년 8월 1293만2000달러에 거래됐다. 이어 2위는 SGC 9.5급 1952년 미키 맨틀 톱스 카드로 2022년 8월 1260만달러에 팔렸다.

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1100만달러는 올해 기준 연봉 순위에서 40인 로스터에 포함돼 있거나 포함된 1200여명 중 154위에 해당한다. 스포츠카드 하나 가격이 메이저리그 정상급 선수의 1년 몸값과 맞먹는다.

최근 1100만달러에 판매된 오타니 쇼헤이 톱스 크롬 듀얼 골드 로고맨 카드. 오타니의 사인이 영어와 한자로 들어가 있다. 사진출처=Topps.Icc 홈페이지

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이 카드는 그가 홈런 2개를 친 2025년 9월 8일 볼티모어 오리올스전에 입고 나간 저지에 붙인 패치, 그리고 올해 들어 지난 4월 13일 텍사스 레인저스전에서 제이콥 디그롬을 상대로 날린 리드오프 홈런 때 입은 저지의 패치가 나란히 담겼다.

MLB는 작년부터 로고맨 패치를 부착하는 프로그램을 실시해 오고 있다. 주요 부문 수상자들은 저지 뒷목 칼라에 금색 MLB 로고 패치를 다는데 동시에 이 패치는 선수의 사인을 받아 1장짜리 톱스 카드에 내장된다.

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이 카드에 오타니는 영어와 한자로 사인을 했다. 가격이 치솟은 결정적 이유다.

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오타니 관련 용품 및 기념품 가격은 시간을 흐를수록 그 품목이 다양해지고 가격도 천정부지로 치솟는 추세다.

그가 지난 3월 WBC(월드베이스볼클래식) 대만전서 만루홈런을 칠 때 입은 저지는 그 직후 150만달러에 팔렸고, 2025년 도쿄시리즈에서 착용한 운동화는 현재 경매에 올라 오는 8월 중순까지 경매가 진행된다. 앞서 지난해 12월 톱스 크롬 골드 로고맨 사인 카드는 오타니 카드 가운데 가장 비싼 300만달러에 팔린 바 있다.

MLB.com은 '오타니가 기록과 수상 경력을 쌓아가면서 그의 전설은 더욱 강화되고 수집품 시장도 폭발적으로 성장하고 있다'며 '오타니가 메이저리그 정상에 오른 것처럼 그의 카드들도 곧 그에 못지 않은 성장세를 이어갈 공산이 크다. 그리고 오래 걸리지 않을 수도 있다'고 전했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com