후반기 3승10패 파멸적 추락…"LG 우승 돕겠다" 이젠 진짜 카라스코 뿐인데, 곽빈을 만났다 [SC포커스]

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG가 5대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 카라스코 등 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

인터뷰에 임한 카라스코. 김영록 기자

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 메이저리그 112승, 39세 베테랑 외인이 후반기 추락하고 있는 LG 트윈스의 '날개'가 될 수 있을까.

Advertisement

카라스코는 1일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와의 한지붕 라이벌전에 선발등판한다.

역대 한국에 왔던 외국인 투수 중 무게감은 최고치다. 빅리그 경험만 17시즌이다. 2017년 아메리칸리그 다승왕(18승)을 차지했고, 코리 클루버-마이크 클레빈저-트레버 바우어와 함께 클리블랜드를 월드시리즈로 이끈 주역이었다.

하지만 지금은 39세의 베테랑 투수다. 올해는 빅리그 애틀랜타 브레이브스에게 지명할당(DFA)과 재계약을 반복하며 불펜으로 뛰다 LG 유니폼을 입었다.

Advertisement

빅리그 누적 소득만 8513만 달러(약 1243억원)를 상회하는 그다. LG가 제시한 36만 달러의 연봉은 그에게 큰 의미가 없다.

Advertisement

선발로 뛸 기회를 원한 모양새다. 만약 무너지는 LG의 버팀목이 돼줄 수 있다면, 그 자신에겐 한층 더 큰 의미가 될 수 있다.

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 캐치볼을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

LG 출신 외국인 선수들과의 인연도 깊다. 애덤 플럿코, 엘리에이저 에르난데스와 친분이 깊다. 카라스코에게 "한국 야구팬들은 1회부터 9회까지 응원을 멈추지 않는다. 열정이 흘러넘친다"고 칭찬했다는 후문. 카라스코는 LG 선수단과의 만남에 대해서도 "서로를 존중하는 팀 문화가 인상적이다. 단합력이 좋은 팀처럼 느껴졌다"며 만족감을 표했다.

Advertisement

현실적인 불안감도 적지 않다. 카라스코는 KBO리그에 대한 정보가 거의 없는 상태로 한국에 왔다. 이전에는 한국 리그나 선수에 대한 관심이 거의 없었던 게 사실. LG 전력분석팀의 역할이 클 전망이다.

Advertisement

그래도 카라스코는 진중하면서도 자신감이 넘쳤다. 나이와 더위에 대한 우려에도 침착하게 자신감을 표했다.

"더위와 싸운 경험은 충분히 많다. 어떻게 해야 부담감을 떨쳐낼 수 있는지, 좋은 퍼포먼스를 보여줄 수 있는지 정확히 알고 있다. 타자들의 습관을 파악하는게

28일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. LG의 새 외국인 투수 카를로스 카라스코가 불펜피칭을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

가장 중요할 것 같다. 난 연구하고 공부하는 걸 좋아한다. 기대감을 충족시킬 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다. "LG의 젊은 투수들이 원한다면 가르쳐줄 수 있는 부분도 있을 것"이라며 멘토까지 자임하고 나섰다.

"시즌 중엔 항상 업앤다운이 있기 마련이다. 그런 현실을 통해 배워나가는게 프로의 자세다. LG는 이제 올라갈 일만 남았다. 올해 우승이 목표다."

카라스코는 자신의 말을 현실로 만들 수 있을까. 당초 염경엽 LG 감독은 "상대 5선발 로테이션에 맞춰 등판시키겠다"고 했지만, 이날 카라스코의 매치업은 두산 뿐 아니라 한국 야구를 대표하는 에이스 곽빈이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com