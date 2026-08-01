'와 KIA 역대 최초 페이스' 공포의 김도영, 그 어깨로 말이 되나…드디어 3할 고지도 밟았다

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "홈런 세리머니도 왼팔을 들면서 하길래 많이 아프구나 싶었다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 지난달 31일 창원 NC 다이노스전을 앞두고 팀 간판타자 김도영의 오른쪽 어깨 상태가 여전히 온전하지 않다고 했다. 어깨가 집히는 증상 탓에 오른팔을 위로 들어 올리는 동작을 할 때 통증이 있다고 한다.

그런데도 김도영은 부상에 아랑곳하지 않고 절정의 타격감을 뽐내고 있다. 최근 7경기 타율 4할7리(27타수 11안타), 6홈런, 9타점, OPS 1.574를 기록하고 있다. 엄청난 홈런 페이스. 김도영은 시즌 홈런 33개를 기록, 생애 첫 홈런왕을 향해 질주하고 있다. 2위 LG 오스틴과는 2개차로 거리를 벌렸다.

김도영은 NC전에 3번타자 3루수로 선발 출전, 1회초 2사 주자 없는 상황에서 좌월 솔로포를 터트렸다. NC 선발투수 토다의 초구 슬라이더가 가운데로 몰렸다. 홈런의 기쁨도 잠시, KIA는 선발 양현종이 2회 7실점하며 무너진 여파로 4대10으로 졌다.

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이범호 감독은 "오른쪽 어깨를 드는 동작이 힘든 것 같더라. 홈런 세리머니도 왼팔을 들면서 하길래 많이 아프구나 싶었다"면서도 "칠 때는 어깨를 들진 않으니까 지장이 없는 것 같다"며 안도했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 김도영이 헛스윙 삼진을 당하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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김도영은 최근 좋은 흐름을 이어 전반기부터 기다리고 기다렸던 시즌 타율 3할(370타수 111안타) 고지를 드디어 밟았다. 이범호 KIA 감독은 김도영이 올 시즌 홈런왕 경쟁을 이어 가면서도 타율 2할 중반대를 벗어나지 못하며 고전할 때도 "시즌 끝날 때는 3할 타율을 회복할 것"이라고 장담했다.

이 감독은 시즌 초반 "(김도영은) 조금 있으면 에버리지를 찾을 것이다. 부담이 클 것이다. 내가 안 치면 점수가 안 난다는 이런 마인드로 진짜 잘해 주고 있다. 팀에 있고 없고 차이가 너무나도 큰 선수니까. 부상 없이 이렇게만 잘 가줬으면 좋겠다"고 했는데, 잔 부상은 있었어도 한번도 전력에서 이탈하지 않고 잘 버티고 있다.

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KIA 구단 역사를 쓸 홈런 페이스다. 김도영은 100경기에서 33홈런을 기록, 144경기를 환산하면 47홈런을 칠 수 있는 페이스다. 구단 역대 최초 50홈런 페이스에서는 조금 떨어졌는데, 지금처럼 몰아치기 흐름이 이어진다면 또 모를 일이다.

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구단 역대 최다 기록은 해태 시절인 1999년 트레이시 샌더스의 40홈런이다. 역대 2위가 2024년 김도영의 38홈런이다. 2024년은 김도영이 생애 첫 MVP를 차지한 해였다. 오는 9월 2026 아이치-나고야아시안게임 대표팀에 차출되는 변수로 어쩔 수 없이 손해는 봐야 한다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com