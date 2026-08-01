'무려 3341일' KIA 대투수 울린 치명적 그랜드슬램, 베테랑의 책임감이었다…"스트레스 많이 받았다"

NC 다이노스 권희동. 사진제공=NC 다이노스

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "경기력 자체가 너무 안 좋았기 때문에 선수들이 스트레스를 많이 받았다."

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NC 다이노스 베테랑 권희동이 5연패 늪에 빠져 있던 팀을 구했다. 반복되는 참패로 팀 분위기가 가라앉은 상황에서 권희동이 생애 4번째 그랜드슬램을 터트리며 선수단에 강력한 메시지를 줬다.

권희동은 지난달 31일 창원 KIA 타이거즈전에 2번타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 1볼넷 5타점 맹활약을 펼쳐 10대4 대승을 이끌었다.

결정적 한 방은 2회말에 나왔다. 선두타자 김휘집이 볼넷으로 출루한 가운데 김형준이 유격수 땅볼로 출루했다. KIA 유격수 하주석이 충분히 병살타로 처리할 수 있었는데, 포구 실책이 나오면서 1루주자 김휘집도 2루에서 살았다. 희생번트를 시도한 천재환의 타구마저 KIA 선발투수 양현종이 깔끔히 처리하지 못해 안타로 기록, 무사 만루가 됐다. 양현종이 김주원을 밀어내기 볼넷으로 내보내 2-1 역전에 성공했다.

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계속된 무사 만루 기회에서 권희동이 일을 냈다. 볼카운트 2B1S에서 체인지업에 한가운데로 몰렸고, 권희동은 여지없이 만루 홈런으로 연결했다. 순식간에 6-1로 달아나면서 양현종의 1⅓이닝 8실점(7자책점) 조기 강판을 이끌었다.

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권희동의 만루 홈런은 2017년 6월 7일 마산 롯데 자이언츠전 이후 무려 3341일 만이었다.

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 양현종이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

NC 다이노스 권희동. 사진제공=NC 다이노스

권희동은 "빅이닝으로 이어지는 홈런이라서 좋았다. 투수들이 조금 편하게 KIA 타자들과 승부해서 스트라이크를 잘 던져서 막아줬으면 좋겠다는 바람을 갖고 있었다. 노아웃 상황이었고, 내가 홈런을 친다는 생각은 안 했다. 어떻게든 이어야 더 점수가 나기 때문에 연결해야겠다는 생각뿐이었다"고 했다.

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권희동은 이어 "체인지업을 노리고 있었고, 내가 생각하는 쪽으로 와서 과감히 스윙을 돌린 게 정타가 됐다. 첫 타석에서 몸쪽 슬라이더에 내가 반응이 됐기 때문에 다음 타석은 체인지업 계통으로 들어올 것 같았다. 그 예상이 맞아떨어진 것 같다"고 덧붙였다.

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개인의 성취보다는 5연패 흐름을 끊어 기쁜 마음이 더 컸다.

권희동은 "지는 것보다는 일단 경기력 자체가 너무 안 좋았기 때문에 선수들이 스트레스를 많이 받았던 것 같다. 투수든 타자든 서로 다 안 됐기 때문에. (박)민우나 (박)건우나 나 같은 베테랑들이 조금 해줘야지 그래도 후배들이 편하게 할 수 있으니까. 베테랑들이 다 같이 그런 마음을 가지고 있지 않았나 생각한다"고 책임감을 이야기했다.

권희동은 이날 활약에도 후반기 타율이 2할1푼4리(28타수 6안타)에 머물러 있다. 권희동이 더 반등해야 NC 타선의 화력이 살아난다.

권희동은 "후반기 시작하면서 조금 떨어졌었는데, 이걸 계기로 더 잘해서 팀이 승수를 쌓는 데 보탬이 되도록 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

NC 다이노스 권희동(왼쪽에서 3번째)이 만루 홈런 세리머니를 하고 있다. 사진제공=NC 다이노스

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com