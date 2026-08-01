'다른 팀 가는 건 못본다'는 LAD, 그게 스쿠벌 영입 이유? 정말 필요한 팀은 최강 원투펀치 이루려는 밀워키

디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 지난달 30일(한국시각) 코메리카파크에서 열린 볼티모어 오리올스전에서 7회 2사후 교체된 뒤 더그아웃으로 들어서자 잭 플레허티가 포옹으로 맞고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]요즘 메이저리그 최대 이슈인 태릭 스쿠벌 트레이드를 놓고 현지 매체들의 전망이 엇갈리고 있다.

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LA 다저스행이 유력하게 점쳐져 왔지만, 최근 양상이 바뀌고 있다. 밀워키 브루어스가 데려갈 것이라는 의견도 힘을 얻고 있는 것이다.

우선 디트로이트는 본격적인 '셀러(seller)' 모드로 전환했다. 1일(이하 한국시각) 애슬레틱스와의 원정경기에 나설 선발투수를 케이시 마이즈에서 타일러 홀튼으로 변경했다. 홀튼은 불펜투수다.

마이즈는 올시즌 후 FA가 된다. 즉 그를 팔고 유망주를 얻겠다는 셀러의 방침을 천명한 것이나 다름없다. 디트로이트가 트레이드 데드라인(4일 오전 7시)을 앞두고 주요 선수들을 내다 파는 '대형 판매자' 모드로 돌아섰다고 보면 된다.

디트로이트 케이시 마이즈. AP연합뉴스

디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 지난달 30일(한국시각) 코메리카파크에서 열린 볼티모어 오리올스전에서 힘차게 공을 던지고 있다. Imagn Images연합뉴스

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마이즈는 올시즌 16경기에서 86⅔이닝을 던져 4승6패, 평균자책점 2.70, 85탈삼진, WHIP 0.99를 기록 중이다. 팀내에서 스쿠벌 다음으로 믿을 만한 선발투수다. 원하는 구단이 적지 않은 것으로 보인다.

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디트로이트는 마이즈 말고도 선발투수 잭 플레허터, 2루수 글레이버 토레스, 불펜 켄리 잰슨과 드류 앤더스도 트레이드 시장 내놓을 것으로 예상된다. 최대어 스쿠벌에 대해서는 6~7개 구단이 눈독을 들이고 있는 것으로 전해졌다.

다저스와 밀워키, 애틀랜타 브레이브스, 탬파베이 레이스, 필라델피아 필리스, 시카고 컵스, 뉴욕 양키스 등이 거론된다.

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이런 가운데 뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 지난 31일 칼럼에서 '다저스는 태릭 스쿠벌을 영입하기 위한 대가로 팀내 대형 유망주 패키지를 내주고 싶어하지는 않는 것 같다. 그러나 다저스는 라이벌 구단이 그를 데려가지 못하도록 하기 위해서라도 스쿠벌 트레이드를 추진할 것'이라고 보도했다.

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다저스는 21세기 최초의 3년 연속 월드시리즈 우승(3-peat)을 노리고 있다. NL에서는 애틀랜타와 밀워키가 라이벌이고, 월드시리즈에 오른다면 양키스, 탬파베이 등을 상대해야 한다. 이런 팀들에 스쿠벌이 가세한다면 다저스로서는 포스트시즌 행보가 어려워질 수밖에 없다. 단지 이를 막기 위해 그를 영입할 것이라는 전망이다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이는 남은 정규시즌서 투수로는 더 이상 출전하지 못할 수도 있다. AFP연합뉴스

이와 관련해 MLB.com은 1일 '누가 스쿠벌을 가장 원하는가? 그의 트레이드 행선지 랭킹'는 제목의 기사에서 스쿠벌을 원하는 구단 7곳을 그 절실함을 기준으로 순위를 매겼다. 중요한 것은 디트로이트가 두 차례 사이영상 투수를 내주는 만큼 '비싼 대가'를 원한다는 점이다.

다저스는 7구단 중 최하위의 평가를 받았다. MLB.com은 '7팀 중 다저스 선발진은 불안한 축에 속한다. 오타니 쇼헤이가 언제 다시 피칭할 수 있을지 모르고 블레이크 스넬과 타일러 글래스나우가 부상자 명단서 돌아온다고 해도 이전의 기량을 회복할 지 확신할 수 없기 때문'이라며 '그러나 상황을 보자. 다저스는 2년 연속 월드시리즈 타이틀을 차지했고, 올해 트레이드 보강이 없다고 해도 가장 유력한 우승 후보다. 이 점에서 다저스는 7위'라고 설명했다.

다저스는 오타니가 없고 스쿠벌을 데려오지 않아도 로테이션 자체가 강하다는 의미다. 실제 다저스는 건강에 문제가 있는 오타니가 포함된 로테이션을 지금까지 끌고 오면서도 양 리그를 합쳐 1위를 놓치고 있지 않다.

밀워키 에이스 제이콥 미저라우스키. UPI연합뉴스

반면 매체는 밀워키를 1위로 올려놓으며 '밀워키는 최근 9년 동안 8번 플레이오프에 올랐다. 그러나 월드시리즈 우승은 1982년이 마지막이다. 작년 승률 전체 1위에 오르고도 NLCS에서 다저스에 스윕을 당했다'며 '스몰 마켓팀이 선수 하나를 임대하기 위해 젊은 유망주들을 포기하기는 어렵지만, 그렇게 해야 한다. 스쿠벌과 제이콥 미저라우스키가 이끄는 로테이션은 다저스를 누르기 위한 바로 그 무기'라고 평가했다.

미저라우스키는 올시즌 NL 사이영상이 가장 유력한 신예 에이스다. 평균자책점, 탈삼진, WHIP, 피안타율에서 양 리그를 통틀어 1위다. 그가 스쿠벌과 짝을 이룬다면 천하무적 원투 펀치가 된다.

MLB.com은 밀워키에 이어 탬파베이, 컵스, 애틀랜타, 양키스, 필라델피아, 다저스 순으로 평가했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com