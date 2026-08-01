삼성 선두 질주, '한여름밤의 꿈' 될까? 어느덧 0.5경기 차이…후반기 10승1패 무적 행진, 마법 같은 맹추격 [SC포커스]

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김영록 기자] 전반기 마지막 경기를 통해 1위를 거머쥐었다. 그로부터 약 한달, 삼성 라이온즈의 선두 질주가 위기에 처했다.

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후반기 들어 폭발적인 상승세를 탄 KT 위즈 때문이다. KT는 7월 월간 성적 14승1무4패, 후반기만 따지면 10승1무1패로 폭풍 질주하며 삼성을 단 0.5경기 차이로 따라잡았다. 반대로 극심한 부진에 빠진 3위 LG 트윈스와의 차이는 어느덧 4경기반까지 벌어졌다.

삼성도 7월 한달간 14승7패(위닝시리즈 6번)의 호조를 기록했는데, KT의 폭발력에 다소 묻힌 모양새다. 특히 최근 KIA 타이거즈전 루징이 뼈아팠다.

KT 투타 공히 흐름이 좋지만, 그중에서도 마운드의 힘이 눈부시다. 후반기 팀 평균자책점이 2.72에 불과하다. 무려 18개의 홀드를 잡아낸 불펜도 분위기가 좋다. 고영표 로건 소형준 등 주요 선발투수들이 팀을 이끌고, 박영현과 손동현을 중심으로 한 탄탄한 불펜이 뒤를 받치는 모양새.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT 선발투수 고영표가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

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타선 역시 필요한 만큼 점수를 따내며 극심한 부진으로 속을 썩던 이강철 KT 감독을 환하게 웃게 한다. 힐리어드가 무려 4할3푼8리, 8홈런으로 후반기 타율-홈런 1위를 질주중이다. KIA 김도영-카스트로, LG 오스틴, 키움 데이비슨보다 한수 위의 불방망이를 과시하고 있다. 안현민도 지난 30일 창원 NC 다이노스전에서 구창모의 실투를 놓치지 않고 연타석 홈런을 쏘아올리는 등 타격감을 한층 끌어올리고 있다.

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KT의 기세는 천하의 류현진도 막지 못했다. KT는 지난달 31일 수원 한화 이글스전에서 류현진에게 5⅓이닝 4실점을 안기며 패전의 멍에를 씌웠다. 선발 소형준은 5이닝 3실점에 그쳤지만, 주권이 1이닝을 틀어막으며 주도권을 가져왔고, 이상동 전용주 스기모토 박영현으로 이어지는 철벽 불펜이 승리를 지켜냈다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 5회말 1사 3루 KT 안현민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

'한여름밤의꿈'은 셰익스피어의 희곡으로, 주인공은 라이샌더와 허미아, 헬레나와 디미트리어스지만, 그 모든 일은 요정왕 오베론의 마법하에 벌어진 일이다. 사랑꽃의 꽃즙을 잘못 바른 실수가 얽히고 설켜 한밤의 소동으로 이어진 끝에 각 커플들이 제 짝을 찾아가는 해피엔딩으로 마무리된다.

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KT는 이강철 감독 부임 이후 전통적으로 후반기에 강한 팀으로 유명하다. 이번에도 마법 같은 후반기 대반격을 통해 '해피엔딩'을 이뤄낼 수 있을까. 현재까진 순조롭다.

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새 외국인 선수 데이비스 대니엘은 에이스 역할을 해낼 수 있을까. 아직 등판 시기는 미정이다. 1일 맷 사우어의 빈자리를 메우기 위해 등판하는 배제성의 역할이 중요하다. 한화는 외국인 투수 짐머맨이 나선다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 5회 역전 득점에 성공한 KT 최원준을 반기고 있는 이강철 감독. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com