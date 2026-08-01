김하성 어떡하나? "복귀해도 유격수는 따로 있다", 마이너 재활 마감 하루 앞두고 거취 불분명

김하성이 애틀랜타 구단의 신뢰를 잃은 지 오래다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 중대한 기로에 섰다.

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트리플A 그위넷 스트라이퍼스 소속으로 재활 경기를 치르고 있는 김하성은 1일(이하 한국시각) 더럼 불스 애슬레틱파크에서 열린 더럼 불스와의 원정경기에 리드오프 유격수로 출전, 4타수 1안타를 마크했다. 팀은 3대4로 패했다.

지난 7월 2일 오른손 중지 염좌 진단을 받고 부상자 명단(IL)에 오른 김하성은 7월 14일 루키 레벨 FCL 브레이브스에서 마이너리그 재활 경기를 시작했다.

이어 18일 그위넷으로 이관된 뒤 이날까지 11경기를 소화했다. 타율 0.211(38타수 8안타), 홈런 없이 3타점, 4득점, 8볼넷, 8삼진을 기록했다. 이를 합친 올해 트리플A 성적은 타율 0.228(57타수 13안타), 홈런 없이 4타점, 7득점, 10볼넷, 12삼진, 3도루, OPS 0.659다.

김하성은 마이너리그 재활 기간이 하루 밖에 안남았다. UPI연합뉴스

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마이너리그 재활 기간은 20일이다. 즉 2일 더럼전이 김하성의 마지막 재활 경기라는 얘기다. 애틀랜타는 구단은 이후 곧바로 김하성을 콜업하거나 IL 기간을 60일로 연장해야 한다. 그러나 IL 연장은 명분도 없고 선수 동의가 필요하다. 결국 26인 현역 로스터에 복귀시키거나, 지명할당 등을 통해 내보내는 절차에 들어가야 한다.

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이와 관련해 월트 와이스 애틀랜타 감독은 이날 "지금 짐 자비스가 유력수에서 잘 하고 있다. 특히 수비에서 좋은 모습을 보여준다"며 "김하성이 우리 팀에 남는다고 해도 유격수는 자비스가 맡는다는 게 내 생각"이라고 밝혔다.

자비스는 지난 5월 7일 메이저리그에 데뷔했고, 7월 3일부터 주전 유격수로 나서고 있다. 이날 워싱턴 내셔널스전에서는 9번타자로 출전해 3타수 3안타 2타점 1볼넷의 맹타를 휘두르며 6대2 승리에 힘을 보탰다. 올시즌 메이저리그 24경기에서 타율 0.274(73타수 20안타), 1홈런, 10타점, 9득점, OPS 0.740을 마크 중이다.

애틀랜타 주전 유격수를 맡고 있는 짐 자비스. AFP연합뉴스

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결국 김하성을 메이저리그로 불어올릴 생각이 별로 없고, 올린다고 해도 주전을 맡길 수는 없다는 뜻이다. 김하성이 신뢰를 완전히 잃었다고 봐야 한다. 다만 올해 연봉이 2000만달러에 달하는 김하성을 다른 팀으로 보내기는 어렵다. 내보낸다면 애틀랜타가 연봉의 상당 부분을 부담해야 한다.

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올초 국내에 머무는 동안 빙판길에서 넘어지면서 오른손 중지 골절상을 입고 수술을 받은 김하성은 마이너리그 재활을 거쳐 5월 13일 뒤늦게 빅리그에 합류했지만, 27경기에서 타율 0.068(73타수 5안타), OPS 0.239의 극심한 타격 부진을 겪다 손가락 부상을 이유로 다시 마이너리그로 내려갔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com