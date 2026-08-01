제2의 강정호 유력? '이정후 위협' 팀동료, 발바닥 부상 → 교통사고 → 음주 가능성…구단 측 "연봉 지급 중단", 선수노조와 법적 분쟁 가시화

해리슨 베이더. 사진=AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 이정후의 입지를 위협하던 샌프란시스코 자이언츠 해리슨 베이더가 휘말린 논란이 가열되고 있다.

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샌프란시스코 구단은 1일(한국시각) "베이더의 연봉 지급을 중단한다"고 발표했다.

버스터 포지 샌프란시스코 야구 운영 사장은 "주말 동안 해리슨 베이더가 교통사고를 당했다. 이 사고로 기존 족저근막염 치료 일정이 지연되고, 복귀도 늦어지게 됐다. 현재 사고 경위를 조사중이며, 베이더가 다시 정상적으로 뛸 수 있을 때까지 연봉 지급을 중단한다"고 밝혔다.

이는 베이더가 지난달 27일 샌프란시스코 마리나 지구에서 스쿠터 사고를 냈기 때문. 베이더는 지난 5월 30일 이후 왼발 족저근막염으로 부상 이탈, 결장중인 상황이었다. 현지 매체에 따르면 베이더는 스쿠터로 소방차 뒷쪽을 들이받았고, 이 과정에서 왼쪽 발이 소방차 바퀴에 깔리며 수술이 필요한 수준까지 부상이 악화된 것으로 알려졌다.

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스쿠터로 소방차에 충돌한다는 것은 상식적으로 이해하기 어려운 일이다. 때문에 베이더가 강정호처럼 메이저리그 선수 신분으로 음주운전을 했을 가능성도 강도높게 제기되고 있다. 베이더는 플로리다 대학 시절인 2014년에도 스쿠터 음주운전으로 인해 1차로 연석을 들이받고, 이후 주차된 픽업트럭과 충돌하는 사고를 저질러 19경기 출전정지 징계를 받은 바 있다.

해리슨 베이더. 사진=AP연합뉴스

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현지 매체들에 따르면 베이더는 사고 직전 술집을 방문했다. 베이더의 사고 당시 영상 역시 공개될 가능성이 있다고.

샌프란시스코 경찰은 베이더의 음주운전 여부에 대해 "조사중"이라며 말을 아꼈지만, 구단은 일단 베이더의 연봉 지급을 중단하기로 한 것.

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베이더는 올해 32세, 빅리그 10년차를 맞이한 베테랑이다. 빠른 발과 좋은 수비력을 가진 중견수다.

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2017년 세인트루이스 카디널스에서 처음 빅리그에 입성했고, 이후 뉴욕 양키스와 신시내티 레즈, 뉴욕 메츠, 미네소타 트윈스, 필라델피아 필리스를 거쳐 올시즌을 앞두고 샌프란시스코에 입단했다. 2년 2250만 달러(약 325억원)에 도장을 찍었다. 지난해까지 샌프란시스코 중견수를 책임지던 이정후는 베이더의 영입으로 우익수로 밀려났다.

하지만 올해 베이더는 기대에 미치지 못했다. 30경기만에 발 부상으로 이탈했고, 타율 1할7푼 5홈런 14타점의 타격 성적도 초라하다.

때문에 샌프란시스코 구단의 강경한 자세는 내년 계약에도 영향을 미칠 수 있다. 2027년에도 베이더는 1000만 달러의 연봉이 예정돼있지만, 이번 사고로 인해 왼발에 장기적 차원에서의 우려도 제기되고 있다. 우려가 현실로 드러날 경우, 구단 측은 그 책임을 베이더에 물을 것으로 예상된다.

특히 베이더의 사례는 이미 부상중인 선수가 음주 가능성이 있는 교통사고를 냈다는 점에서 한층 더 큰 논란이 되고 있다.

해리슨 베이더. 사진=AP연합뉴스

샌프란시스코 구단의 이번 징계는 향후 메이저리그 선수노조(MLBPA)와의 법적 분쟁으로 이어질 가능성도 있다. 가뜩이나 올시즌 후 메이저리그 노사협약(CBA) 재협상을 앞두고 양측 모두 신경이 곤두선 상황이다.

CBA 규정상 경기력에 영향을 줄 수 있는 '고위험 활동'에 참여하는 것이 금지돼 있다. 다만 스쿠터는 스키, 스카이다이빙, 모터사이클 등 고위험 활동에 '명시된' 항목은 아니라는 점에서 논란의 여지가 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com