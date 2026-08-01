[공식발표] '폭염 경기 강행 논란' KBO, 긴급 대응안 발표…"최대 1시간 지연 개시 가능, 폭염중대경보면 취소도 검토"

롯데 자이언츠 포수 손성빈(가운데)이 폭염 탓에 두통 및 구토 증세를 보여 지난달 31일 부산 삼성 라이온즈전 도중 교체됐다. 사진제공=롯데 자이언츠

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[스포츠조선 김민경 기자] KBO가 폭염 경기 강행 논란이 지속되자 대응 방안을 내놨다.

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KBO는 1일 "기록적인 폭염이 지속됨에 따라 오늘(1일)부터 KBO리그 경기가 예정되어 있는 지역의 기상 상황, 예보를 실시간으로 모니터링하여 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려하여 경기 진행 여부를 판단할 방침"이라고 발표했다.

고척돔을 제외한 각 구장의 경기는 KBO 경기운영위원과 구단의 경기관리인이 협의하여 우선적으로 기존 경기개시시간으로부터 최대 1시간까지 지연 개시가 가능하도록 운영한다.

특히 폭염중대경보가 발령된 지역의 경우 안전을 고려하여 지연 개시를 포함해 취소 여부도 적극적으로 검토할 예정이다.

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창원과 부산 등 일부 경남권에는 폭염중대경보가 1일까지 3일 연속 발효된 상태다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다.

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창원의 무더위는 이번주 초부터 지속됐고, KT 위즈와 주중 3연전부터 KIA 타이거즈와 주말 3연전까지 창원 홈에서 경기를 치르고 있는 NC는 경기 전 실외 훈련을 계속 하지 못하고 있는 상태다.

KBO 규약은 기상 특보에 따라 경기를 취소할 수 있도록 정하고 있다. 폭염주의보나 경보가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되는 상황이라면 더위로 인한 경기 취소가 가능하다. 일 최고 기온이 35도 이상 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때도 취소를 검토할 수 있다. 경남 지역은 이번 주 내내 폭염이 기승을 부렸고, 폭염 취소 요건은 계속 성립된 상태였다.

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그럼에도 KBO가 경기를 강행하자 현장에서 불만의 목소리가 나왔고, KBO는 이날 급히 대응 방안을 내놓았다.

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 폭염경보가 내려진 가운데 그라운드 온도가 50도를 기록했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

폭염 탓에 31일 창원NC파크에서 경기를 치를 예정인 NC 다이노스와 KIA 타이거즈 선수들 모두 야외 훈련을 취소했다. 창원=김민경 기자

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이호준 감독은 지난달 31일 KIA전을 앞두고 "우리도 밖에서 훈련을 지금 거의 못하고 있다. 어제(지난달 30일)는 밖에 문을 아예 잠그고 실내에서만 하도록 했다. 오늘은 감각 문제도 있어서 간단하게 칠 사람들만 밖에서 몇 개만 치도록 했다. 애들이 숨이 턱턱 막히니까 밖에서 훈련을 아예 시킬 수가 없다. 당분간은 밖에서 훈련은 안 시키려고 한다"고 이야기했다.

이범호 KIA 감독은 "대구에서 왔는데 확실히 느낌이 다르다. 1시간 거리 차이인데도 아래 지역이 확실히 덥다는 느낌이 든다"고 했다.

오후 6시에도 38도를 웃도는 무더위에도 KIA-NC전은 강행됐다. KIA는 경기 초반 1-8까지 점수차가 크게 벌어지기도 했지만, 나성범을 비롯해 김도영, 박재현, 카스트로, 하주석, 김호령까지 전부 교체했다. NC 역시 지명타자 박건우와 중견수 천재환을 제외한 선발 출전 선수들을 전부 교체했다. 9이닝을 다 뛰기는 무리인 날씨였다.

부산 삼성 라이온즈-롯데 자이언츠전에서는 온열질환자가 나왔다. 롯데 포수 손성빈이 두통과 구토 증세로 2회에 교체됐다. 롯데 외야수 황성빈도 안타를 치고 나간 뒤에 갑자기 자리에 주저앉아 걱정을 샀다. 황성빈은 물을 마시고 안정을 찾은 뒤 경기를 이어 갔다.

NC 권희동은 경기 뒤 "더위로 고충이 없었다고 하면 거짓말이다. 더그아웃에 들어오면 시원한 바람을 쐬거나 라커룸에 살짝 들어가서 에어컨 바람을 쐬고 나오기도 했다. 얼음찜질을 하든지, 어차피 날씨를 우리가 어떻게 할 수 있는 것은 아니기에 그렇게 버텨야 할 것 같다"고 했다.

기상청에 따르면 창원 지역은 1일 오후 7시에도 기온이 36도를 웃돌고, 오후 8시가 지나야 35도 아래로 떨어진다. 2일 기온 역시 오후 6시 37도, 오후 7시는 35도가 예상된다.

4일 잠실야구장에서 열릴 예정이던 키움과 두산의 경기가 송파 지역에 내린 폭염 경보로 인해 취소됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.08.04/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com