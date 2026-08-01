[공식발표] '결단 내렸다' 창원 KIA-NC전 폭염취소, '또 38도' 3일째 폭염중대경보 도저히 할 수 없었다

1일 창원NC파크에서 열릴 예정이었던 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기가 폭염 취소됐다. 창원=김민경기자

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] 결단을 내렸다. 창원 지역에 3일째 지속된 폭염중대경보에 결국 경기 취소를 결정했다.

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1일 창원NC파크에서 열릴 예정이었던 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기가 오후 2시 10분 폭염으로 취소됐다. 팬들이 경기장을 찾기 전에 빠르게 결단을 내렸다.

KBO는 이례적으로 폭염 취소 보도자료를 내고 "창원, 부산 지역은 어제(지난달 31일)부터 폭염중대경보가 발효되었고, 경기 개시 시작 시간에도 기온이 37도 이상 지속된다는 예보에 따라 관람객과 선수단의 안전 및 건강 보호를 최우선으로 고려하여 결정됐다. 오늘 취소된 경기는 추후 편성될 예정"이라고 설명했다.

도저히 경기를 할 수 없는 날씨가 지속됐다. 창원의 무더위는 이번 주초부터 지속됐고, KT 위즈와 주중 3연전부터 KIA 타이거즈와 주말 3연전까지 창원 홈에서 경기를 치르고 있는 NC는 경기 전 실외 훈련을 계속 하지 못하고 있는 상태다.

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창원과 부산 등 일부 경남권에는 폭염중대경보가 1일까지 3일 연속 발효된 상태다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다.

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그라운드에서 온열질환을 호소하는 선수들이 속출했다. NC 주장 박민우는 지난달 28일 창원 KT 위즈전 도중 "숨을 못 쉬겠다"고 호소해 교체됐다.

지난달 31일 폭염중대경보 2일차에도 경기가 강행되자 KIA와 NC는 선발 출전했던 주축 선수들을 대거 교체했다. KIA는 나성범을 비롯해 김도영, 박재현, 카스트로, 하주석, 김호령까지 전부 교체했다. NC 역시 지명타자 박건우와 중견수 천재환을 제외한 선발 출전 선수들을 전부 교체했다. 9이닝을 다 뛰기는 무리인 날씨였다.

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같은 날 부산 삼성 라이온즈-롯데 자이언츠전에서는 온열질환자가 나왔다. 롯데 포수 손성빈이 두통과 구토 증세로 2회에 교체됐다. 롯데 외야수 황성빈도 안타를 치고 나간 뒤에 갑자기 자리에 주저앉아 걱정을 샀다. 황성빈은 물을 마시고 안정을 찾은 뒤 경기를 이어 갔다.

롯데 자이언츠 포수 손성빈(가운데)이 폭염 탓에 두통 및 구토 증세를 보여 지난달 31일 부산 삼성 라이온즈전 도중 교체됐다. 사진제공=롯데 자이언츠

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 폭염경보가 내려진 가운데 그라운드 온도가 50도를 기록했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

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NC 권희동은 경기 뒤 "더위로 고충이 없었다고 하면 거짓말이다. 더그아웃에 들어오면 시원한 바람을 쐬거나 라커룸에 살짝 들어가서 에어컨 바람을 쐬고 나오기도 했다. 얼음찜질을 하든지, 어차피 날씨를 우리가 어떻게 할 수 있는 것은 아니기에 그렇게 버텨야 할 것 같다"고 했다.

기상청에 따르면 창원 지역은 1일과 2일 오후 7시 이후에도 36도를 웃도는 고온이 지속될 전망이다. 1일 경기가 취소된 가운데 2일 경기도 정상 개시 여부가 불투명해 보인다.

결국 KBO는 1일 "기록적인 폭염이 지속됨에 따라 오늘(1일)부터 KBO리그 경기가 예정되어 있는 지역의 기상 상황, 예보를 실시간으로 모니터링하여 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려하여 경기 진행 여부를 판단할 방침"이라고 발표했다.

KBO는 "고척돔을 제외한 각 구장의 경기는 KBO 경기운영위원과 구단의 경기관리인이 협의하여 우선적으로 기존 경기개시시간으로부터 최대 1시간까지 지연 개시가 가능하도록 운영한다. 특히 폭염중대경보가 발령된 지역의 경우 안전을 고려하여 지연 개시를 포함해 취소 여부도 적극적으로 검토할 예정"이라고 알렸고, 창원 경기 취소가 바로 결정됐다.

한편 1일 폭염중대경보가 내려진 부산에서 열릴 예정이었던 삼성과 롯데의 경기도 폭염 취소가 결정됐다.

NC 다이노스 권희동. 사진제공=NC 다이노스

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com