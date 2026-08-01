'24호포+2루타' 오타니, MVP 위기론 잠재웠다! 최근 4G 2홈런-8안타-6타점...LAD는 역전패

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 1일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 보스턴 레드삭스전에서 5회말 우월 투런홈런을 터뜨린 뒤 타구를 바라보고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 '무릎 이슈'로 불거진 MVP 위기론을 잠재웠다.

Advertisement

오타니는 1일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 보스턴 레드삭스와의 홈경기에서 홈런과 2루타를 각각 1개씩 터뜨리며 한껏 오른 장타력을 뽐냈다. 리드오프로 나서 5타수 2안타 2타점 2득점을 마크했다. 그러나 다저스는 불펜진 난조를 극복하지 못하고 4대9로 재역전패했다.

이날 다저스 선발은 불펜요원인 우완 에드가르도 엔리케스로 1이닝을 1안타 무실점으로 잘 막고 오프너 역할을 마쳤다. 이어 등판한 윌 클라인이 1⅓이닝 3안타 3실점으로 무너지더니 세 번째 투수 콜 어빈이 6이닝 동안 8안타와 2볼넷을 허용하고 6실점해 그대로 주저앉았다.

이런 어려움 속에서 오타니는 역전 홈런을 터뜨리는 등 팀 공격에 활력을 불어넣으려 했다.

오타니가 시즌 24호 홈런을 터뜨리는 등 최근 4경기에서 2홈런, 6타점을 뽑아냈다. AP연합뉴스

Advertisement

1회말 보스턴 좌완 선발 레인저 수아레즈의 바깥쪽 직구에 루킹 삼진을 당한 오타니는 0-3으로 뒤진 3회 선두타자로 나가 장쾌한 2루타를 터뜨렸다.

Advertisement

볼카운트 1B2S에서 수아레즈의 가운데 높은 92.8마일 직구를 받아쳐 좌중간을 꿰뚫는 2루타로 연결했다. 타구속도가 103.2마일로 제대로 맞은 라인드라이브 타구였다. 그리고 오타니는 2사후 프레디 프리먼의 중전안타 때 홈을 밟아 팀의 첫 득점을 올렸다.

오타니는 5회 세 번째 타석에서 총알같은 투런포를 날렸다. 다저스는 1사 1,2루에서 엘리저 알폰소의 적시타로 2-3으로 따라붙은 뒤 계속된 2사 2루서 오타니가 타석에 들어섰다.

Advertisement

좌완 요바니 모란의 4구째 한복판으로 떨어진 81.9마일 체인지업을 그대로 잡아당겨 라인드라이브 타구로 우측 관중석에 꽂았다. 발사각 24도, 타구속도 112.1마일, 비거리 386피트. 오타니가 홈런을 날린 것은 지난달 29일 시애틀 매리너스와의 홈경기 이후 3일 만이다.

Advertisement

그러나 다저스는 이후 추가 득점에 실패하며 다시 역전을 허용하고 말았다. 6회말 1사 2,3루 찬스를 놓친 뒤 7회초 어빈이 세단 라파엘라의 투런홈런 등 5안타를 맞고 5실점해 4-8로 전세가 뒤집어지고 말았다.

오타니는 7회 2루수 땅볼, 9회 2루수 땅볼로 잇달아 물러났다.

LA 다저스 오타니. AFP연합뉴스

이로써 오타니는 시즌 타율 0.291(385타수 112안타), 24홈런, 67타점, 70득점, OPS 0.939를 마크했다. NL 홈런 공동 6위, 타점 공동 11위, 득점 7위, OPS 3위로 점프한 오타니는 NL MVP 경쟁에서 다시 유리한 위치로 올라섰다.

강력한 도전자인 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱은 같은 날 뉴욕 양키스와의 홈경기에서 4타수 무안타에 그쳤다. 시즌 타율 0.283(414타수 117안타), 24홈런, 63타점, 71득점, 26도루, OPS 0.915를 기록했다.

오타니는 전날 시애틀과의 경기를 앞두고 무릎 통증을 호소하며 스스로 결장했다. 예방 차원의 조치라고 보면 된다. 오타니의 왼쪽 무릎 통증은 지난 6월 12일 주자로 나갔다가 처음 발생했다. 그래도 이후 투타 겸업을 이어가던 오타니는 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 등판을 마지막으로 더 이상 마운드에는 오르지 않고 있다.

후반기 들어 타석에서도 주춤하던 오타니는 최근 다시 강력한 포스를 뿜어내고 있다. 이날까지 4경기에서 홈런 2개와 2루타 4개 등 타율 0.500(16타수 8안타), 2홈런, 6타점, 4득점을 때려냈다. 후반기 12경기에서 타율 0.280, 2홈런, 9타점, 5득점, OPS 0.847을 마크 중이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com