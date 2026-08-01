165.4㎞ 총알 타구가 잡히다니! '3타수 무안타' 이정후, 타율 0.2997→간신히 3할 턱걸이

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 연속 경기 안타 행진을 5경기로 늘리는데 실패했다.

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이정후는 1일(이하 한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 원정경기에 5번 우익수로 출전해 3타수 무안타를 기록했다. 이로써 이정후는 지난달 26일 LA 에인절스전부터 31일 샌디에이고전까지 벌인 4경기 연속 안타가 중단됐다.

이날 샌프란시스코는 2안타의 빈타에 허덕인 끝에 0대7로 완패를 당했다.

라파엘 데버스. AP연합뉴스

이정후는 2회초 첫 타석에서 유격수 뜬공으로 물러났다. 상대 좌완 마쓰이 유키의 2구째 93.2마일 몸쪽 직구를 힘차게 받아쳤으나, 빗맞으면서 내야에 높이 솟구쳤다.

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5회에는 선두타자로 나가 잘 맞은 타구를 날렸지만, 상대 호수비에 걸렸다. 우완 헤르만 마르케스의 2구째 94마일 바깥쪽 직구를 잘 끌어당긴 타구는 102.8마일(165.4㎞)의 속도로 직선을 그리며 우중간 외야를 향해 흘러나갔지만, 2루수 루이스 렌히포가 옆으로 쓰러지며 잡아낸 뒤 재빨리 1루로 던져 이정후를 처리했다. 스탯캐스트는 이 타구의 기대 타율을 0.490으로 제시했다. 그만큼 안타까운 타구였다는 뜻이다.

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7회초 1사 1루서는 유격수 땅볼을 쳐 선행주자가 아웃됐다.

이로써 이정후는 시즌 타율이 0.302에서 0.300(377타수 113안타)로 하락해 이 부문 6위에서 7위로 내려앉았다. 정확한 타율은 0.2997인데, 소수 4번째 자리 반올림 원칙에 따라 0.300에 턱걸이했다. 6홈런, 40타점, 52득점은 그대로이고, OPS 역시 0.774에서 0.769로 떨어졌다.

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한편, 샌디에이고 송성문은 이날도 결장했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com