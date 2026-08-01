'엔트리 교체 결단' KIA, 드디어 이 선수 온다…"호령이 힘들어 보여서"

29일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 타격을 하는 KIA 오선우. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.29/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "(김)호령이가 힘들어 보여서."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 1일 창원 NC 다이노스전이 기록적인 폭염으로 취소가 결정된 가운데 엔트리 변화를 예고했다. 그동안 1루수를 맡았던 박상준이 컨디션 조절 차원에서 2군으로 내려가고, 외야 보강을 위해 오선우를 부른다.

오선우는 지난해 18홈런 56타점을 기록하며 히트상품이라는 평가를 받았다. 올해는 주전 1루수로 시즌을 맞이하려고 했지만, 윤도현과 공존을 위해 우익수로 이동했는데 공교롭게도 개막부터 타격 페이스가 쭉 좋지 않아 애를 먹었다. 지난 5월 말 콜업 이후 좋은 타격감을 보여주며 반등을 노래하고 있었는데, 6일 광주 삼성 라이온즈전 수비 도중 어깨를 다치는 바람에 또 제동이 걸렸다.

재활을 마친 오선우는 퓨처스리그에서 좋은 타격감을 유지하고 있었다. 최근 10경기에서 타율 3할3푼3리(33타수 11안타), 1홈런, 4타점을 기록했다.

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중견수 김호령의 체력 관리를 위해서 외야수를 수혈하기로 했다. 김호령은 KIA가 올 시즌 치른 100경기 가운데 98경기에 출전했고, 수비 818이닝을 기록했다. SSG 최지훈(829이닝) 다음으로 리그 외야수 가운데 가장 많은 수비 이닝을 기록했다.

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예비 FA 시즌이기도 하고, 김호령의 중견수 수비가 워낙 대체 불가이다 보니 의존도가 높았던 게 사실이다. 무더위가 지속되자 공수에서 김호령의 체력이 떨어진 게 눈에 띄었고, 조절해 줄 필요가 있다고 판단했다. 김호령은 폭염중대경보에도 치러진 전날 NC전에서 7회 수비를 앞두고 일찍 교체되기도 했다.

이 감독은 "오늘(1일) 경기 했으면 (오)선우랑 (박)상준이랑 엔트리를 바꾸려고 했다. 아무래도 카스트로를 1루에 두면, (김)호령이가 안 좋을 때는 (박)재현이를 중견수로 보내놓으면 선우를 좌익수로 쓸 수 있다. 그러면 호령이가 하루 쉴 수 있다"고 설명했다.

30일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 2사 2루 오선우가 박해민의 땅볼 타구를 잡아낸 뒤 몸을 날려 태그아웃 시키고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.30/

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 박상준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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이 감독은 이어 "(김)선빈이를 지명타자로 내보내면 (하)주석이를 2루수로 쓸 수도 있다. 상준이는 1루만 볼 수 있고, 컨디션도 떨어진 상태다. 열흘 정도 휴식이 필요하다고 판단했다. (이)호연이도 (1군에) 왔고, 1루를 볼 수 있고 퓨처스에서부터 컨디션이 좋았다. 어떻게든 (선수들을) 돌려서 기용하려고 하는 중이다. 선우가 퓨처스에서 페이스가 좋았기에 잘했으면 한다"고 덧붙였다.

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어느덧 100경기를 돌파하기도 했고, 최근 무더위가 기승을 부려 주축 선수들 대부분 지쳐 있는 상태다.

이 감독은 "(박)재현이랑 (나)성범이도, 성범이는 지명타자를 했지만 한번도 못 쉬었다. 힘들다는 내색 안 하고 긍정적으로 이야기해 주니까 괜찮다 해도 조금씩 배려해 줘야 한다"며 선수들의 컨디션 관리에 조금 더 집중할 뜻을 밝혔다.

KIA는 이날 오후 2시 10분, 일찍이 폭염 취소가 결정됨에 따라 선수단에 휴식을 줬다. 흔히 경기가 취소돼도 경기장에 나와 실내 훈련을 진행하는 게 보통인데, 이날은 이 감독을 제외한 선수단 전원이 경기장에 오지 않았다.

이 감독은 "오늘은 '나만 단독으로 다녀올게'라고 했다"며 웃은 뒤 "완전히 쉬는 게 나을 것 같았다. 체력이 소진된 상태다. 투수들도 투수들이지만, 야수들은 근래 점수를 많이 낸 경기도 많았고 대량 실점한 경기도 있어서 수비할 때 지친 것 같다. (더워서) 다들 조금씩 힘들어한다. (하)주석이도 땀을 뻘뻘 흘리더라"며 지친 선수들이 이날 하루는 온전히 회복에 집중하길 바랐다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. KIA 김호령이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com