이정후 내야 뜬공으로 잡고 타격 1위 아라에스 헛스윙 삼진, '불펜데이'에 2회부터 3이닝 49구 무실점, 좌완 마쓰이 유키에게 찬사 쏟아진다

샌디에이고 구원투수 마쓰이 유키가 1일(한국시각) 샌프란시스코전에서 3이닝 무실점 호투를 펼치고, 시즌 두 번째 승리를 올렸다. 3이닝은 마쓰이의 메이저리그 한 경기 최다 이닝 투구다. AP연합뉴스

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구원투수가 12일 만에 또 승리를 챙겼다.

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샌디에이고 파드리스의 좌완 마쓰이 유키(31)가 이정후의 소속팀 샌프란시스코 자이언츠를 상대로 3이닝 무실점 역투를 펼쳤다. 1일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 샌프란시스코와 홈경기에 2회 등판해 4회까지 1안타만 내줬다. 샌디에이고는 7대0 영봉승을 거뒀고, 마쓰이에게 시즌 2번째 승리가 돌아갔다.

마쓰이는 7월 27일 마이애미 말린스전에서 세 타자를 상대하고 5일 만에 등판했다. 충분한 휴식이 완벽에 가까운 호투로 이어졌다. 2024년 메이저리그에 진출해 3년 만에 처음으로 3이닝을 소화했다. '불펜데이'에 최고 피칭으로 벤치의 기대에 부응했다.

선발 오프너 브래드글리 로드리게스가 1회초 1~3번을 범타로 처리했다. 샌디에이고 타선도 초반부터 집중력을 발휘했다. 1번 페르난도 타타스 주니어와 2번 루이스 렌히포가 연속 안타를 때리고 희생타로 선취점을 뽑았다. 이어진 2사 1,2루에서 6번 루이스 캄프사노가 좌전 적시타를 쳐 추가점을 냈다. 2-0.

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이어 마쓰이의 호투 릴레이가 시작됐다. 2회초 선두타자 4번 라파엘 데버스를 2루수 땅볼, 5번 이정후를 유격수 뜬공으로 처리했다. 이정후를 시속 147km, 149km 직구 2개로 제압했다. 이어 6번 윌리 아다메스에게 슬라이더 2개를 연달아 던져 유격수 땅볼로 잡았다. 11개 투구로 삼자범퇴 완성.

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3회초 2사후 크리스디안 코스를 2루수쪽 내야안타로 내보냈다. 2사 1루에서 내셔널리그 타격 1위 루이스 아라에스를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 풀카운트에서 마쓰이가 더진 6구째 슬라이더에 아라에스 배트가 허공을 갈랐다.

마쓰이는 4회 2~4번 중심타선을 연속 범타로 처리했다. 2번 오슬레비스 바사베를 중견수 뜬공, 3번 브라이스 엘드리지를 유격수 땅볼, 4번 데버스를 우익수 뜬공으로 아웃시켰다.

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4사구 없이 3이닝 1안타 2탈삼진 무실점.

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10타자를 맞아 49구를 던졌다. 7월 20일 캔자스시티 로열스전에서 시즌 첫승을 올리고 2주도 안돼 승리를 추가했다. 7월 24일 애틀랜타 브레이브스전부터 4경기, 6이닝 연속 무실점이다.

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이정후는 5타수 무안타에 그쳤고, 샌디에이고 송성문은 3경기 연속 결장했다.

마쓰이는 올시즌 31경기에 등판해 2승1패6홀드, 평균자책점 2.38을 기록했다. 3년 연속 주축 불펜투수로 활약 중이다. 샌디에이고는 내셔널리그 서부리그 1위 LA 다저스에 13경기 뒤진 3위를 달린다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com