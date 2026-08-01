'살인 더위 쓰러진다' KBO의 결단, 2일도 창원-부산 개시 불투명…"관람객과 선수단 안전·건강 보호 최우선"

롯데 자이언츠 포수 손성빈(가운데)이 폭염 탓에 두통 및 구토 증세를 보여 지난달 31일 부산 삼성 라이온즈전 도중 교체됐다. 사진제공=롯데 자이언츠

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] KBO가 결국 결단을 내렸다. 이례적인 살인 더위가 지속되자 폭염 취소 규정을 구체화하고, 선수단과 관중의 안전과 건강을 최우선으로 보호하기로 했다.

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KBO는 1일 "기록적인 폭염이 지속됨에 따라 오늘(1일)부터 KBO리그 경기가 예정되어 있는 지역의 기상 상황, 예보를 실시간으로 모니터링하여 관람객과 선수단의 안전을 최우선으로 고려하여 경기 진행 여부를 판단할 방침"이라고 발표했다.

고척돔을 제외한 각 구장의 경기는 KBO 경기운영위원과 구단의 경기관리인이 협의하여 우선적으로 기존 경기개시시간으로부터 최대 1시간까지 지연 개시가 가능하도록 운영한다.

KBO는 "특히 폭염중대경보가 발령된 지역의 경우 안전을 고려하여 지연 개시를 포함해 취소 여부도 적극적으로 검토할 예정"이라고 했다.

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창원과 부산 등 일부 경남권에는 폭염중대경보가 이날까지 사흘 연속 발효된 상태다. 폭염중대경보는 폭염경보 지역에서 일 최고기온이 39도 이상이거나 최고 체감온도가 38도 이상일 때 내려진다.

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이번 주초부터 경남권에 무더위가 기승을 부렸고, NC 2루수 박민우와 롯데 포수 손성빈 등이 온열질환을 호소해 경기 도중 교체되는 일이 있었다. 다행스럽게도 관중 가운데 온열질환을 호소한 사례는 보고되지 않았는데, 지속되는 무더위에 선수와 관중의 안전이 계속 우려되는 상황이었다.

NC 관계자는 "전날 워터페스티벌을 진행해서 관중석에 물을 계속 뿌릴 수 있었다. 워터페스티벌을 진행하지 않았더라면, 온열질환을 호소하는 관중들이 나왔을 수도 있다"고 이야기했다.

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KBO는 이날 오후 6시 경기 개시를 4시간여 앞둔 오후 2시 10분, 창원 KIA-NC전과 부산 삼성-롯데전의 폭염 취소를 결정했다.

1일 창원NC파크에서 열릴 예정이었던 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기가 폭염 취소됐다. 창원=김민경기자

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 폭염경보가 내려진 가운데 그라운드 온도가 50도를 기록했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

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KBO는 "창원, 부산 지역은 어제(지난달 31일)부터 폭염중대경보가 발효되었고, 경기 개시 시작 시간에도 기온이 37도 이상 지속된다는 예보에 따라 관람객과 선수단의 안전 및 건강 보호를 최우선으로 고려하여 결정됐다. 오늘 취소된 경기는 추후 편성될 예정"이라고 이례적으로 보도자료까지 내서 취소 배경을 설명했다.

현장은 KBO의 결단을 반겼다. 대부분 100경기 가까이 치러 주축 선수들의 체력이 이미 많이 소진된 상태인데, 무더위가 겹치다 보니 선발 출전한 선수들을 대거 교체해 줄 수밖에 없었던 게 사실이다.

이호준 NC 감독은 "사실 오늘(1일) (김)주원이도 낼까 말까 고민을 많이 한 상태였다. 만약에 내보내면 체력을 보고 빨리 교체할 생각을 했다. 지금 사실 많이들 힘들어한다. 어제는 5회가 지나가니까 큰 점수차로 이기고 있는데도 표정들이 힘들어했다. (박)민우는 조금 쉬었다 나갔지만, (박)건우는 지금 배트 스피드가 조금 안 나오더라. (권)희동이는 이틀 정도 쉬었다 나가서 그런지 좋았고, (천)재환이도 보니까 많이 지쳤더라"고 했다.

KIA 선수단은 이날 아예 경기장에 나오지 않았다. 보통은 경기가 취소돼도 경기장에 나와 가벼운 실내 훈련이라도 진행한다.

이범호 KIA 감독은 "완전히 쉬는 게 나을 것 같았다. 체력이 소진된 상태다. 투수들도 투수들이지만, 야수들은 근래 점수를 많이 낸 경기도 많았고 대량 실점한 경기도 있어서 수비할 때 지친 것 같다. (더워서) 다들 조금씩 힘들어한다. (하)주석이도 땀을 뻘뻘 흘리더라"며 하루는 온전히 휴식에 집중하길 바랐다.

1일 경기가 취소된 가운데 2일도 폭염이 지속될 전망이라 경기 개시가 쉽진 않아 보인다. 2일 역시 오후 6시 기온 37도, 오후 7시 기온 35가 예상된다. 이날처럼 지연 개시가 유의미하지 않다고 판단할 경우 이틀 연속 폭염 취소를 결정할 가능성이 크다.

NC 다이노스 권희동. 사진제공=NC 다이노스

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com