창원 부산 '폭염' 취소 → 수원은 야구한다! 한화, '0이닝 2실점 대실망' 이형범 말소+권민규 1군 등록 [수원포커스]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1,2루 이형범이 문보경에 1타점 2루타를 내주며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 부산-창원 2경기가 폭염으로 취소된 가운데, 수원 더그아웃의 온도계는 32도, 습도 66%를 가리키고 있었다.

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1일 수원 KT위즈파크에서 만난 김경문 한화 이글스 감독은 "(온도계를 가리키며)여긴 온도가 높지 않다. 경기 해야지 어떻게 하겠나"라며 웃었다.

이어 "우리가 경기수가 상대적으로 적은 편이다(한화 96경기, 키움 히어로즈 101경기, KIA 타이거즈-SSG 랜더스 100경기). 경기수가 적은 게 꼭 좋은게 아니다. 나중에 잔여 일정 나오면 매일 경기해야할 수도 있다"면서 "우리도 다음주 대구로 내려간다. 그때 우리 경기가 취소될 수도 있으니까"라고 덧붙였다.

전날 한화는 KT 위즈에 3대5로 패했다. 선발 류현진이 5⅓이닝 4실점을 기록했다. 2번째 투수 이형범이 아웃카운트 하나 잡지 못하고 허경민 2루타-한승택 2타점 적시타를 잇따라 허용하며 선행주자를 불러들인 효과가 컸다.

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하필이면 류현진 경기, 이형범의 부진에 대한 실망감일까. 이날 한화는 이형범을 말소하고, 대신 권민규를 1군에 등록했다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 3실점 후 이닝을 마친 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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공교롭게도 트레이드 상대였던 KIA가 하주석 효과를 톡톡히 체감한 반면, 한화는 이형범 효과를 크게 느끼지 못하는 상황.

한화는 현재 6위로, 4위 두산 베어스-5위 KIA에 3경기반 차이로 뒤져있다. 8월은 승부처다. 여기서 더 밀리면 5강 싸움에서 밀려날 수도 있다.

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김경문 감독은 "어제는 어제고, 오늘부터 8월 시작이니까 첫 경기 잘 치러보겠다. 5할 승률까지 다시 올라왔고, 다시 치고 올라갈 수 있도록 열심히 하겠다"고 강조했다.

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이날 한화는 이원석(중견수) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 채은성(1루) 허인서(포수) 이도윤(2루) 심우준(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 짐머맨이다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com