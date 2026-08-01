10승1패 폭주 → 외인 효과 제대로네! 새 얼굴까지 대박난다면…'여름 대축제' 꿈꾸는 KT [수원포커스]

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 힐리어드가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "힐리어드는 다리가 길어서 그런가 잘해주네. 스기모토는 잘 하는데 아직도 너무 긴장하는 것 같다."

Advertisement

후반기 10승1패. 가히 '폭주'급 상승세다. 사령탑은 껄껄 웃었다.

1일 수원 KT위즈파크에서 만난 이강철 KT 위즈 감독은 후반기 힐리어드와 스기모토의 활약에 대해 만족감을 숨기지 않았다.

7월 한달간 KT의 상승네는 KBO리그 순위 경쟁 구도를 완전히 뒤엎어놓았다. 월간 성적 14승1무4패, 후반기만 따지면 10승1무1패의 폭풍질주다. 어느덧 삼성을 단 0.5경기 차이로 따라잡았다. 반대로 늪에 빠진 3위 LG 트윈스와의 차이는 어느덧 4경기반까지 벌어졌다.

Advertisement

삼성도 LG와의 전반기 마지막 시리즈 위닝 포함 7월 한달간 14승7패(위닝시리즈 6번)의 호조를 기록했는데, 최근 KIA 타이거즈전 루징을 겪고 나니 어느새 턱밑까지 따라잡혔다.

Advertisement

힐리어드는 후반기 타율 4할3푼8리(48타수 21안타), 홈런 8개를 몰아치며 어느덧 28홈런으로 KIA 김도영(32개) LG 오스틴(31개)의 홈런왕 경쟁에 끼어들었다. 후반기 타율-홈런 모두 리그 전체 1위다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 7회초 1사 1,3루 두산 박찬호를 병살 처리한 KT 스기모토가 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

스기모토의 활약도 놀랍다. 150㎞대 직구부터 다양한 변화구와 제구까지, 진작에 재능만큼은 이강철 감독을 만족시켰던 그의 잠재력이 터지고 있다. 후반기 8경기 8⅔이닝을 소화하며 무려 7홀드를 올렸다. 평균자책점 2.08이 눈부시다.

Advertisement

앞서 이강철 감독은 "아시안게임으로 박영현이 빠지면 스기모토에게 마무리를 맡기려고 한다"고 말한 바 있다. 스기모토가 이 같은 사령탑의 신뢰에 완벽하게 보답하는 모양새.

Advertisement

기존 필승조에 베테랑 주권-우규민이 빈 곳을 채워주고 있다. 특히 사령탑이 항상 강조하는 '불필요한 볼'이 최근 들어 많이 줄어들었다. 그는 "기본적으로 홀드왕, 마무리 했던 선수들이니까…여기에 스기모토 전용주를 묶어서 잘 활용하고 있다. 요즘은 스기모토까지만 오면 '아 오늘은 됐다' 싶다. 그 다음에는 박영현만 내면 되니까"라며 미소를 지었다. 다만 선발 5이닝 이야기가 나오자 "요즘 5이닝이면 100개 꽉꽉 채운다. 미치겠다"며 다시 이맛살을 찌푸렸다.

최근 폭염에 대해서는 "우린 3연승 했으니까 괜찮다. 요즘은 역전만 안당하면 질것 같지 않다. 우리도 다음주 광주, 다다음주 창원인데…"라고 돌아봤다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 5회 역전 득점에 성공한 KT 최원준을 반기고 있는 이강철 감독. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

투수 운용에 대해서는 "그냥 가운데 던지라고 한다. 어차피 원하는 곳으로 안 가니까"라며 웃었다.

맷 사우어를 대체한 새 외인 데이비스 대니엘은 이날 입국한다. 이강철 감독은 "짝퉁 랜디존슨과 짝퉁 매덕스 중에 후자를 골랐다"고 표현했다.

"내 마음 같아선 다음주 금요일에 선발로 쓰고 싶다. 그러면 펑크 나는 자리가 하나도 없으니까. 비자 절차가 잘 마무리되면 좋겠다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com