'50일째 0승' 류현진 바라보는 68세 老감독의 진심 "팬들께 죄송, 8월엔 좋은 경기 보여드리고파" [수원포커스]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 3실점 후 이닝을 마친 류현진이 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 섭씨 30도를 넘는 불볕더위에 사우나마냥 70% 안팎의 습기가 더해져도, 주말의 프로야구는 매진 행렬이다.

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1일 수원 KT위즈파크에서 열리는 KT 위즈와 한화 이글스의 경기는 이날 오후 4시 25분부로 1만8700개의 좌석이 매진됐다. 올해 수원의 19번째 매진이다.

1루측 홈 응원석을 KT의 흰색 유니폼이 가득 채운 가운데, 반대쪽 원정 응원석 역시 한화의 주황빛 유니폼으로 물결치고 있다.

전날 한화는 KT에 3대5로 패했다. 류현진이 선발로 출격했지만, 5⅓이닝 4실점을 기록하며 패전을 떠안았다. 2번째 투수로 나선 이형범이 류현진이 남겨둔 선행주자를 고스란히 들여보내면서 역전을 허용했기 때문.

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한때 다승 선두를 달리던 류현진의 승수는 여전히 '8승'에 고정돼있다. 6월 11일 KIA 타이거즈전에서 8승째를 거뒀지만, 이후 50일간 6경기에 등판하는 동안 단 1승도 올리지 못했다. 특히 6월 3경기는 3연속 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)였음에도 모두 노디시전이었고, 7월에는 페이스도 조금씩 흔들리는 모양새.

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김경문 한화 감독은 "야수들, 타격이 (류현진에게)도움을 줄 때가 됐는데 영 못주고 있다. 이기고 있다가 뒤에서 놓친 경기가 몇 경기 되다보니까…현진이가 다음을 기약해야지 어쩌겠나"라며 한숨을 쉬었다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

"찬스가 왔을 때 못잡으면 그 분위기가 상대로 넘어가서 위기가 되는게 야구다. 왔다갔다 하기 마련이다. 결국 그 흐름을 잡는 팀이 이기는 거다."

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김경문 감독은 "지더라도 경기 내용이 알차야하는데, 내 생각에 요즘 경기 내용이 그리 좋지 못했다. 남은 경기에서 팬들께 좋은 경기를 보여드릴 수 있도록 하겠다"며 스스로를 다잡았다.

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이날 선발은 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이다. 윌켈 에르난데스를 대신해 영입한 짐머맨은 7월 26일 LG 트윈스전에서 4이닝 무실점으로 성공적인 첫 인사를 한 바 있다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com