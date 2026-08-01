한화 억장 와르르 무너진다! 1이닝 6안타 7실점이라니…불안요소 대폭발 "구위로 압도하는 투수 아냐" [수원현장]

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 1,2루 짐머맨이 문보경을 내야땅볼로 처리한 뒤 안도하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 1사 2,3루 짐머맨이 문정빈을 삼진으로 처리해 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "압도적인 구위를 가진 투수는 아니다. 베테랑 타자들은 한번 상대해보면 맞춰갈 가능성이 높다."

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박용택 해설위원이 꼽은 한화 이글스의 불안요소가 제대로 터졌다.

3일 수원 KT위즈파크에서는 KT 위즈와 한화 이글스의 시즌 10차전 경기가 열렸다.

이날 한화는 이원석(중견수) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 채은성(1루) 허인서(포수) 이도윤(2루) 심우준(유격수) 라인업으로 경기에 임했다.

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선발 짐머맨의 2번째 선발등판. 앞서 7월 26일 LG 트윈스전에서 4이닝 무실점으로 첫 인사를 한 바 있다.

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하지만 박용택 해설위원은 짐머맨이 구위가 좋은 투수는 아니라며 불안요소를 지적했다. 경험많은 KT의 베테랑 타자들이 공략하기 힘든 선수는 아닐수 있다는 것.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

한화는 3회초 1점을 선취했다. 이도윤이 우익선상 2루타로 출루했고, 심우준의 희생버트와 이원석의 땅볼로 깔끔하게 점수를 뽑았다.

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한화는 앞서 1회말에는 KT 안현민의 유격수 뜬공을 심우준이, 2회말에는 오윤석의 좌중간 2루타를 중견수 이원석이 각각 놓치며 수비 불안을 드러냈다. 심우준은 유격수 실책으로 기록됐고, 이원석 역시 우중간으로 치우친 시프트에서 좌중간까지 따라가느라 다소 버겁긴 했지만, 박용택 해설위원의 말대로 "저 정도는 잡아줬어야하는 타구"였다. 그래도 기록원은 난이도를 감안해 오윤석의 타구는 안타로 처리했다.

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짐머맨은 1~2회는 실점없이 막아냈다. 문제는 타순이 한바퀴 돈 3회말이었다.

첫 타자 장준원은 땅볼로 잡아냈다. 하지만 이후 2번째 타석에 들어선 최원준의 안타를 시작으로 김현수의 안타, 안현민의 좌익선상 1타점 2루타, 힐리어드 볼넷, 김상수의 우전 1타점 적시타, 오윤석의 우익선상 싹쓸이 3타점 2루타, 한승택의 1타점 적시타가 봇물처럼 쏟아졌다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 2루 KT 오윤석이 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

한이닝에 안타 6개와 볼넷이 쏟아지며 순식간에 경기가 1-7로 뒤집혔다. 힘들이지 않고 결대로 툭툭 수비 빈 자리에 때려내는 KT 타자들의 컨택이 돋보였다.

박용택 해설위원은 "짐머맨의 구위는 압도적이지 않다. 그렇다고 제구가 흔들리는 모습은 아니고 다 존 근처에서 노는 변화구인데, KT의 베테랑 타자들은 이 정도 변화구들은 맞춰갈 능력이 있다. 큰 스윙을 하지 않고 짧게 짧게 끊어치면 그만"이라고 설명했고, 그 불안감은 두번째 타순에서 와르르 맞아떨어진 현실이 됐다.

문제는 짐머맨은 부상으로 인한 '단기 대체' 외인이 아니라 윌켈 에르난데스를 퇴출하고 데려온 '대체' 외국인 선수라는 점이다. 가을야구를 향한 도전 의사를 뜨겁게 보여준 셈인데, 짐머맨 영입이 한화에게 '신의한수'가 되려면 넘어야할 산이 많아보인다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com