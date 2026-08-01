문현빈 4회말 조기교체 왜? → 노시환-강백호 앞에서 '삼중살' 악몽 됐다…한화 추격 분위기에 '찬물' [수원현장]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 6회말 1사 1,2루 한화 문현빈이 안타성 타구가 잡히자 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기.타석에 나선 한화 한지윤. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] '3번타자' 문현빈이 일찌감치 교체됐다. 최근 좋지 않은 타격감을 고려한 교체로 보이지만, 팀 입장에선 득점 찬스는 놓치고, 속상한 기록만 남긴 '재앙'이 됐다.

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10일 수원 KT위즈파크에서는 한화 이글스와 KT 위즈의 시즌 10차전이 열리고 있다.

이날 한화는 이원석(중견수) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 채은성(1루) 허인서(포수) 이도윤(2루) 심우준(유격수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 외국인 투수 브루스 짐머맨.

KT는 최원준(중견수) 김현수(지명타자) 안현민(우익수) 힐리어드(좌익수) 김상수(2루) 허경민(3루) 오윤석(1루) 한승택(포수) 장주원(유격수)로 맞섰다. 선발은 퇴출된 맷 사우어의 공백을 메운 대체선발 배제성.

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한화는 3회초 이도윤의 2루타에 이은 희생번트와 내야땅볼로 손쉽게 선취점을 뽑았다. 하지만 곧바로 3회말 짐머맨이 한이닝에 7피안타 1볼넷을 묶어 7실점하는 좌절을 겪었다. KT 타자들의 큰 스윙 없이 결대로 치는 날카로운 컨택이 돋보였다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 3회초 허경민이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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그래도 한화는 4회초 2사 후 노시환의 솔로포, 채은성의 안타 후 허인서의 투런포가 잇따라 터지며 4-7까지 따라붙었다.

그리고 5회초 다시한번 찬스를 잡았다. 리드오프 이원석이 안타, 페라자가 볼넷으로 출루하며 무사 1,2루.

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그런데 타석에 들어선 선수는 한지윤이었다. 한화는 이날 3번타자 좌익수로 나선 문현빈 대신 4회말 한지윤을 교체 투입한 상황. 한화 구단 관계자는 "문현빈의 교체에 특이사항은 없다"고 설명했다.

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김경문 감독의 승부수였다. 문현빈은 최근 3경기 연속 무안타를 기록했고, 이날도 첫 타석 6-4-3 병살타, 두번째 타석 사진으로 물러났다. 그러자 빠른 교체를 택한 것. 하지만 그 결정이 말 그대로 '악몽'이 됐다.

한지윤은 3루 앞쪽 땅볼을 쳤다. 학창 시절 포수 출신인 한지윤은 한화로선 제2의 안현민을 기대하고 있는 거포 유망주다. 반면 KT 3루수 허경민-2루수 김상수는 리그에서 잔뼈가 굵은, 반박자 빠른 수비에 능한 베테랑들인데다 동갑내기 친구라 호흡도 잘 맞는다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 한지윤이 타격을 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

두어 걸음 전진해 공을 건져올린 허경민은 곧바로 3루를 밟고 2루로 던졌고, 김상수 역시 빠르게 1루로 연결했다. 1루에서도 아슬아슬하게 아웃 선언. 한화는 비디오 판독을 신청했지만, 판독결과도 아웃이었다. 5-4-3 삼중살이다.

한지윤의 삼중살은 올해 2호, KBO리그 통산 88호다. 앞서 지난 5월 6일 삼성 라이온즈-키움 히어로즈전에서 삼성 전병우가 6회말 무사 만루 상황에서 5-4-3 삼중살을 기록한바 있다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com