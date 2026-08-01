뜬공 실책 '불안' → 1이닝 7실점 난타 '충격' → 문현빈 교체 후 삼중살 '악몽'…노시환X허인서 홈런포 부질없네. KT, 한화 잡고 5연승+70일만의 선두 탈환 [수원리뷰]

오윤석. 사진제공=KT 위즈

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대3으로 승리했다. 9회말 박영현이 2사 만루 문보경을 내야땅볼로 처리해 경기를 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈의 타선이 불을 뿜었다. '투수 장인'이 구축한 막강 불펜은 또한번 그 가치를 증명했다.

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한창 불붙던 다이너마이트 타선에 찬물을 뿌려졌다. KT 위즈는 1일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 시즌 10차전에서 7대4로 승리했다.

이로써 KT는 한화와의 상대전적 7승3패의 절대 우위를 지키는 한편 올시즌 후반기 무려 11승1무1패의 파죽지세를 내달렸다.

또 KT는 이날 승리로 시즌 58승째(2무36패)를 기록, 승률 6할1푼7리로 삼성 라이온즈(6할1푼5리)를 끌어내리고 선두로 올라섰다. KT로선 지난 5월 23일 이후 70일만의 선두 탈환이다. 7월 14승1무4패의 폭발적인 상승세를 8월에도 이어가기 위한 첫걸음을 기분좋게 뗐다.

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반면 한화는 잠시나마 되찾았던 승률 5할의 입지를 KT전 2연패로 완전히 망쳐버렸다. 지난 5월 16승9패의 흐름은 간곳이 없고, 6월 10승2무12패-7월 9승1무10패로 2달 연속 5할 승률에 실패한데 이어 8월도 패배를 안고 시작하게 됐다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 김경문 감독이 목을 축이고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

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이날 KT는 최원준(중견수) 김현수(지명타자) 안현민(우익수) 힐리어드(좌익수) 김상수(2루) 허경민(3루) 오윤석(1루) 한승택(포수) 장주원(유격수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 퇴출된 맷 사우어의 공백을 메운 대체선발 배제성.

한화는 이원석(중견수) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 채은성(1루) 허인서(포수) 이도윤(2루) 심우준(유격수)으로 맞섰다. 선발은 외국인 투수 브루스 짐머맨. 짐머맨의 한화 입단 후 2번째 출격이다.

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경기전 이강철 KT 감독은 "힐리어드는 다리가 길어서 그런가 잘해주네. 스기모토는 잘 하는데 아직도 너무 긴장하는 것 같다"며 웃었다.

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김경문 한화 감독은 채은성과 강백호의 복귀에 대해 "아프지 않고 스윙하고 있어 다행이다. 팬분들께 좀더 책임감 있는 경기, 내용이 알찬 경기를 보여드리고 싶다"고 했다.

기선은 한화가 제압했다. 1~2회 모두 주자가 출루하며 분위기를 탄 한화는 3회초 선두타자 이도윤이 우익선상 2루타로 출루했다. 이어 심우준의 희생번트, 이원석의 내야땅볼로 선취점을 뽑았다.

한화 입장에선 외국인 투수 짐머맨을 믿은 작전 야구였다. 하지만 그 믿음은 곧바로 배신당했다. KT는 3회말 짐머맨을 상대로 무려 7안타 2볼넷을 집중시키며 단숨에 7득점, 한화 벤치를 좌절케 했다.

짐머맨. 사진제공=한화 이글스

KT 역시 1회말 안현민의 유격수 뜬공을 한화 심우준이 떨어뜨리는 실책이 있었고, 2회말에도 오윤석이 좌중간 2루타를 치는 등 텐션은 충분했다.

여기에 경기전부터 박용택 해설위원은 "오늘은 짐머맨이 다른 모습을 보여줘야한다"고 거듭 강조했다. 지난 7월 26일 LG 트윈스전에서 4이닝 무실점을 기록하긴 했지만, 직구보다 (트랙맨에는 포크볼로 기록되는)체인지업과 슬라이더를 더 많이 던졌다는 점을 지적했다.

강렬한 직구를 가진 투수도 아니고, 존 근처에 던지는 변화구 위주인데 그 역시 아주 위력적이진 않다는 것. 타자의 눈을 흔드는 존 근처에서 노는 제구는 장점이지만, KT 같은 베테랑 타자가 많은 팀이라면 충분히 공략할 수 있을 것으로 예상했다.

그리고 그 예상은 현실이 됐다. 첫번째 타순에는 1안타 1볼넷에 그쳤지만, 3회말은 선두타자 장준원을 제외하면 두번째 타석이었다.

리드오프 최원준의 안타를 시작으로 김현수의 안타로 무사 1,3루, 그리고 안현민의 좌익선상 1타점 2루타로 순식간에 동점이 됐다. 그리고 힐리어드의 볼넷으로 무사 만루, 여기서 김상수의 우전 1타점 적시타로 2-1 역전을 이뤄냈다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 2루 KT 오윤석이 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

이어 이날 타격감이 좋았던 오윤석이 우익선상 싹쓸이 3타점 2루타를 때려냈다. 그리고 한승택-장준원의 연속 적시타가 이어졌다. 볼넷 1개와 안타 7개를 묶어 7득점 빅이닝을 만들어냈다.

한화의 반격도 매서웠다. 한화는 KT 선발 배제성을 상대로 4회초 2사 후 노시환이 추격의 솔로포, 채은성의 안타에 이어 허인서가 투런포를 쏘아올리며 4-7로 추격했다. 팀 홈런 2위에 빛나는 '다이너마이트 군단'의 존재감을 뽐냈다.

하지만 그 분위기에 찬물을 끼얹은 이벤트가 있었다. 5회초 한지윤의 시즌 2호 삼중살(트리플 플레이)이었다.

3점차로 뒤진 상황, 한화는 이원석의 안타, 페라자의 볼넷으로 무사 1,2루 찬스를 잡았다. 3번타자는 원래 문현빈이지만, 최근 3경기 연속 무안타에 이날도 병살타와 삼진으로 부진해 한지윤이 4회말부터 좌익수로 투입됐다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회말 1사 1,2루 노시환이 선취 1타점 2루타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

하지만 한지윤은 3루 땅볼을 쳤고, 경험많은 KT 내야진의 기민한 플레이가 삼중살을 만들어냈다. 한화 측은 비디오판독까지 요청했지만, 판정은 바뀌지 않았다. 배제성은 5이닝 4실점으로 자신의 임무를 마쳤다.

이후는 불펜 싸움이었다. 한화는 4회를 마치고 짐머맨이 내려간 뒤 이상규 조동욱 장유호 강재민이 각각 1이닝씩 책임졌다. KT는 배제성이 5회까지 던졌고, 손동현 우규민 스기모토이 1이닝씩 책임지며 8회까지의 공방은 0의 행진이었다.

한화는 9회초 KT 마무리 박영현 공략에 실패, 승부를 뒤집는데 실패했다. 유격수 실책과 중전안타로 2사 1,2루 찬스까지 만들었지만, 한지윤이 삼진으로 물러났다.

KT는 최근 5연승에 후반기 11승1무1패를 달리며 삼성을 제치고 선두로 올라섰다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대3으로 승리했다. 9회말 박영현이 2사 만루 문보경을 내야땅볼로 처리해 경기를 끝내며 한승택과 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com