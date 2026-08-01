"오우 쩨성이 좋았어!" 373일만의 감격 →'3년간 29승' 올렸었는데…돌아온 10승 투수, 선두 탈환 이끌었다 [수원승장]

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 2회말 2사 1루 권혁빈의 투수앞 땅볼을 잡아 아웃처리한 배제성이 웃고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "올시즌 첫 승 축하해! 선발이 자기 역할을 다해줬다."

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KT 위즈가 5월 23일 이후 70일만에 선두 자리를 되찾았다. 그 최선봉에 돌아온 배제성이 있었다.

KT는 1일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 시즌 10차전에서 7대4로 승리했다.

이날 승리로 KT는 시즌 58승째(2무36패)를 기록, 승률 6할1푼7리로 삼성 라이온즈(6할1푼5리)를 끌어내리고 선두로 올라섰다.

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한화와의 상대전적에서 7승3패의 절대 우위를 지키는 한편 후반기 들어 11승1무1패의 파죽지세를 내달렸다. 7월 한달간 14승1무4패를 기록했고, 8월의 첫걸음도 더할나위 없이 기분좋다.

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배제성은 지난해 7월 24일 창원 NC 다이노스전(5이닝 3실점) 이후 373일만의 승리이자 시즌 첫승이다.

이날 KT는 3회초 한화에 선취점을 내줬지만, 3회말 단숨에 7안타 1볼넷을 집중시키며 7득점, 단숨에 승부를 뒤집으며 승기를 잡았다. 노시환 허인서에게 홈런포를 허용했지만, 더이상의 추격은 허용치 않았다. 대체선발 배제성으로 상대 외국인 투수 브루스 짐머맨을 잡은 점도 특히 만족스럽다.

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 KT 선발 배제성. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

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이강철 감독은 "선발 배제성이 자기 역할을 다했다. 올 시즌 첫 승 축하한다"고 뜨거운 속내를 전했다.

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이어 1이닝씩 4이닝을 무실점으로 지켜준 손동현, 우규민, 스기모토, 박영현에 대해서도 "무실점 투구로 배제성의 첫 승을 도왔다"며 감사를 표했다.

또 "타선에서는 한 차례 찬스에서 7득점 빅이닝을 만들며 승리할 수 있었다. 김상수의 역전 타점과 오윤석의 싹쓸이 3타점으로 경기 분위기를 가져왔다. 이후 한승택, 장준원이 추가 타점을 내며 승기를 굳힐 수 있었다"고 덧붙였다.

이날 수원은 기온 32도, 습도가 70%에 육박하는 숨막히는 더위였다. 이강철 감독은 "선수들 수고 많았고, 연이틀 만원 관중으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다"고 거듭 강조했다.

이날 인터뷰를 준비하는 배제성에겐 동료들의 뜨거운 축하가 쏟아졌다. KT 선수들은 "쩨성이 승리 축하한다", "5이닝 4실점하고 인터뷰하는 거야?" 등 짓??지만 익살스런 장난에 축하의 마음을 연신 담아보냈다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com