'충격' 한이닝 7득점 빅이닝, 그 중심에 '예비 FA' 34세 베테랑 있었다 "정말 멀게만 느껴졌는데…" [수원포커스]

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 2루 KT 오윤석이 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 외국인 투수를 상대로 한 이닝에 7점을 뽑았다. 그 중심에 '만루 싹쓸이' 3타점 적시타가 있었다.

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KT 위즈는 1일 수원 한화 이글스전에서 7대4로 승리했다. 3회말에 안타 7개와 볼넷 하나를 묶어 한꺼번에 7득점을 올렸고, 그 리드를 내주지 않고 끝까지 지켜냈다.

이로써 KT는 전날 5대3 승리에 이어 한화와의 주말시리즈 위닝을 확정짓는 한편, 상대전적에서도 7승3패의 절대 우위를 지켰다.

또 이날 승리로 삼성 라이온즈를 0.5경기 차이로 끌어내리고, 5월 23일 이후 70일만의 선두 탈환에 성공했다. 선발 배제성은 지난해 7월 24일 창원 NC 다이노스전(5이닝 3실점) 이후 373일만의 승리이자 시즌 첫승을 올렸다.

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그 중심에 오윤석이 있었다. 오윤석은 이날 3타수 2안타 3타점으로 팀 공격을 이끌었다. 득점과 연결되진 않았지만, 베테랑답게 깔끔한 희생번트 하나도 더했다.

오윤석. 사진제공=KT 위즈

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첫 타석인 2회말에는 2사 후 등장, 좌중간 2루타를 쳤다. 우중간으로 치우쳐 수비를 하고 있던 한화 중견수 이원석의 허를 찌른 한방이었다. 비록 득점으로 이어지진 않았지만, 팀 분위기를 끌어올렸다.

특히 3회말 2사 만루에서 오윤석이 터뜨린 3타점 싹쓸이 적시타는 돌아보면 팀 승리를 결정지은 한방이었다. 결승타는 이날 경기를 뒤집은 김상수의 적시타였지만, 허경민이 우익수 뜬공으로 물러나며 기세가 한풀 꺾인 순간 오윤석이 우익수 오른쪽 뒤편에 떨어지는 3타점 적시타를 때린 것.

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한화는 4회초 곧바로 노시환의 솔로포, 허인서의 투런포로 3점을 추가했다. 만약 오윤석이 범타로 물러났다면 다시 재역전을 허용하는 결과가 될 수 있었다. 하지만 오윤석이 싹쓸이 적시타로 한화 선발 짐머맨의 멘탈을 뒤흔든 덕분에 한승택과 장준원의 1타점 적시타도 뒤이어 터졌다.

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오윤석은 5회초 무사 1,2루 한화 한지윤의 타석 때도 기민한 몸놀림으로 5-4-3으로 이어지는 삼중살(트리플 플레이)의 한 축을 책임졌다. 허경민과 김상수가 반박자 빠른 플레이를 펼쳤고, 오윤석의 안정된 포구로 완성됐다. 지난 5월 삼성 라이온즈 전병우 이후 올시즌 2호 삼중살이다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

경기 후 오윤석은 자신의 3회말 타석을 돌아보며 "중요한 순간이었다. 점수가 필요한 상황에서 칠 수 있어 기분좋다"면서 "프로라면 기회가 왔을 때 어떤 상황이던지 최선의 결과를 내기 위해 노력해야 한다. 어제 오늘 모두 집중하며 타석에 섰던 것이 좋은 결과로 이어졌다"라고 돌아봤다.

"올해 개인적으로도 중요한 시기다. (FA라는게)참 멀게만 느껴졌는데…하루하루 꾸준히 해온 결실이라 생각한다. 그런 자격을 얻는 것만으로도 감사하다. 즐겁고 건강하게 한 해 보내겠다. 지금 팀 분위기도 좋고, 선수단 모두 높은 곳에서 시즌을 마무리하기 위해 노력 중인데 오늘은 내가 도움이 된 것 같아 기쁘다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com