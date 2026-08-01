"다음 타자 (강)백호였는데…" 천신만고! 373일만의 승리에 '깃발' 꽂은 순간, 배제성이 떠올린 5년전 '그날' [인터뷰]

히어로 인터뷰에 임한 KT 배제성. 김영록 기자

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 2회말 2사 1루 권혁빈의 투수앞 땅볼을 잡아 아웃처리한 배제성이 웃고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. KT 선발투수로 등판한 배제성. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "얼마만의 승린지 모르겠네요. 작년 7월 이후 처음인가?"

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경기 후 만난 KT 위즈 배제성의 표정은 더없이 밝았다. 시즌 첫승의 기쁨이 숨김없이 드러났다.

KT는 1일 수원 한화 이글스전에서 7대4로 승리, 최근 5연승과 더불어 후반기 11승1무1패의 파죽지세를 내달렸다. 이날 승리로 5월 23일 이후 70일만의 선두 탈환에도 성공했다.

배제성은 이날 5이닝 4실점으로 역투, 승리투수의 영광을 거머쥐었다. 지난해 7월 24일 창원 NC 다이노스전(5이닝 3실점) 이후 373일만에 맛본 승리의 맛있다.

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2019~2021년 3년간 29승을 올리며 동시기 KBO리그 투수 중 최다승을 달렸던 그다. 이후 부상과 선발 싸움에서 조금씩 밀려났다. 올시즌에는 이강철 KT 감독이 "외국인 투수 포함해서 배제성이 공이 제일 좋다"고 감탄할 만큼 뜨거운 겨울을 보냈지만, 아쉽게도 어깨 부상을 당해 다시 불펜과 대체선발 보직에 머물러야했다.

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그렇다고는 하나 KT가 선발투수가 필요할 때 언제나 1순위로 부름받는 선수가 바로 배제성이다. 이날도 맷 사우어가 퇴출되고, 그 빈자리에 수혈한 데이비스 대니엘의 비자가 아직 나오지 않은 상황에서 빈 자리를 배제성이 채웠다.

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

1회초 선두타자 이원석에게 볼넷을 내줬지만, 1사 후 문현빈을 6-4-3 병살타로 잡아내며 첫 회를 마쳤다. 2회초에도 2사 후 채은성에게 2루타를 허용했지만, 허인서를 2루 땅볼로 돌려세웠다.

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3회초에는 선취점을 허용했다. 선두타자 이도윤에게 2루타를 맞았고, 한화가 희생번트와 내야땅볼로 그 기회를 살렸다. 하지만 추가 실점은 하지 않았다. 3회말 KT가 단숨에 7점을 뽑아내면서 분위기를 180도 바꿨다.

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그런데 4회초, 2아웃까지 잡아놓고 노시환과 허인서에게 홈런을 맞았다. 배제성은 "사실 4회 끝나고 내려갈 예정이었다. 교체 준비를 하고 있는데, 갑자기 '1이닝 더 가자'고 하셔서 놀랐다"며 웃었다. 경기전 제춘모 투수코치에게 "못 던져서 바뀌는 건 몇회라도 상관없다. 잘 던지면 120구까지 던지고 싶다"며 열의를 보였던 그다.

5회는 행운이 따랐다. 한화 이원석에게 안타, 페라자에게 볼넷을 내줬다. 3점차 리드가 힘이 됐다. 이강철 KT 감독은 배제성의 어깨에 힘을 실어줬다.

그리고 한화가 문현빈 대신 신예 한지윤을 기용했다. 애매한 3루 땅볼이 나왔고, 경험많은 KT 내야진의 기민한 플레이가 삼중살을 만들어냈다.

하지만 배제성은 뜻밖에도 담담했다. 그는 짝 하고 뜨거운 박수 한번만 친 뒤 더그아웃으로 들어갔다. 5회까지의 투구수는 76개. KT 불펜진이 승리를 잘 지켜내며 그에게 373일만의 승리를 안겼다.

배제성은 "우리팀이 연승중이라 내가 할 수 있는 것만 하자, 도움이 되자는 마음으로 들어갔다. 결과가 썩 좋진 않았는데, 그래도 빠르게 들어가서 승부를 봤다. 장타 몇개가 아쉽긴 하지만, 생각대로 흘러간 경기였다"고 돌아봤다.

4회초 홈런 2개에 대해서는 "장타력이 있는 선수들이 줄줄이 나오다 보니까"라며 멋쩍게 웃었다. 그는 "조금 더 어렵게 하려면 할 수 있는데, 점수차도 있고, 빠르게 승부 보려고 했다. 사실 노시환에게 맞은 건 낮게 던지려다 생각보다 높아서 맞았다. 그런 장타는 사실 어쩔 수 없는 것 같다"면서 "너무 도망가지 말고 과감하게 들어갔는데 결과가 좋지 않다"고 돌아봤다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 노시환이 좌중월 솔로홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

"5회에는 사실 안 맞으려고 점을 보는 피칭을 했는데, 그게 더 힘들었다. 다행히 슬라이더로 연속 승부한게 인플레이가 됐고, 운이 따랐다. (허)경민이 형이 라인 안에서 잡는 순간 2아웃은 무조건이라 생각했는데, 1루까지 잡힐줄은 몰랐다. 그런데 좋아하기엔 전 이닝의 데미지가 회복이 덜됐었다. 코치님들이 신경을 많이 써주신 덕분에 잘 마무리지은 것 같다."

배제성은 "사실 다음 타자가 (강)백호라서 힘들 수 있었는데, 야수들이 빠르게 잘 플레이해준 덕분에 그 앞에서 끊어졌다"며 웃었다. 만약 2아웃 3루 정도에 강백호-노시환으로 이어진다는 점을 감안하면, KT 벤치가 투수교체에 나섰을 가능성도 있다.

배제성은 "캠프 때는 컨디션이나 투구 밸런스가 이럴 수가 있나 싶을 만큼 너무 좋았다. 그런데 어깨다보니까 한번 터지고 나선 밸런스를 놓쳤다. 너무 아쉽다. 지금은 시즌 치르는데 아무 문제 없다. 상황에 맞게 던질 수 있도록 잘 만들고 있다"고 강조했다.

인터뷰하는 그를 향해 동료들의 폭풍같은 축하 인사가 이어졌다. 배제성은 "잘 던져도 승리를 못했을 때가 없진 않은데, 반대로 나도 홈런 맞고 싶지 않은데 오늘 맞은 거니까"라며 "인생을 잘못 살아온 스타일은 아니다"라는 말과 함께 크게 웃었다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 KT 위즈와 키움 히어로즈의 경기. 2회말 2사 1루 권혁빈의 투수앞 땅볼을 잡아 아웃처리한 배제성이 웃고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

이제 1위가 됐고, 배제성은 2021년 우승을 이끈 선발투수 중 한명이다. 9월 아시안게임 때 소형준-오원석의 빈자리를 메꿀 1순위 또한 배제성이다.

"한국시리즈 직행은 엄청난 메리트다. 누적된 피로를 완전히 해소하고 시리즈에 들어갈 수 있다. 사실 지금도 중요하겠지만 결국에 이제 (소)형준이 (오)원석이 (박)영현이 빠졌을 때 팀이 얼마나 버티느냐가 중요할 것 같다. 티가 안 날 순 없겠지만, (고)영표 형 중심으로 최대한 메꾸려고 노력하겠다. 팀이나 팬분들이나 내게 거는 기대보다 성적이 안나오고 있어 창피하고 죄송할 뿐이다. 우승하면 다 잊혀지는 거라고 생각하고 팀 순위에만 집중하겠다. 또한번 우승을 맛보고 싶다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com