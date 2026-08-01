"와 손목 진짜" 김도영 왜 337홈런 레전드도 감탄하나, 이러니 ML 구단들 벌써 눈독 들이지

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 김도영이 타격훈련을 소화하며 미소짓고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "와 손목이 진짜 좋더라."

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이호준 NC 다이노스 감독은 1일 창원 KIA 타이거즈전이 폭염으로 취소된 가운데 전날 경기를 복기하다 또 한번 감탄했다. KIA 간판타자 김도영의 홈런 타구는 봐도 봐도 놀랍다는 것.

김도영은 올 시즌 33홈런을 기록하고 있다. 지난해 햄스트링 부상 여파로 30경기밖에 뛰지 못한 여파인지 올 시즌 전반기까지는 타격 감각을 온전히 회복하는 데 애를 먹었지만, 홈런 생산력은 오히려 2024년 MVP 시즌보다 나았다. 시즌 47~48홈런은 칠 수 있는 페이스를 유지하고 있다.

김도영의 홈런이 볼 때마다 놀라운 이유는 툭 넘어가는 타구가 없기 때문. 엄청난 타구 속도를 자랑하며 쭉 뻗어 나가기에 맞았을 때 홈런을 확신하지 못하는 타구가 거의 없다.

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이호준 감독은 KIA의 전신인 해태 타이거즈에서 1994년 프로 생활을 시작해 SK 와이번스(SSG 랜더스)를 거쳐 NC 다이노스에서 2017년을 끝으로 은퇴할 때까지 리그에서 손꼽히는 거포였다. KBO 통산 337홈런을 자랑한다. 그런 이 감독의 눈에도 김도영의 재능은 특별하다.

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김도영은 전날 NC전 1회초 2사 주자 없는 상황에서 좌월 솔로포를 터트렸다. NC 선발투수 토다의 초구 슬라이더가 가운데로 몰린 것을 놓치지 않았다. KIA 선발 양현종이 1⅓이닝 8실점(7자책점)으로 무너지는 바람에 NC가 10대4로 이겼지만, 김도영의 한 방은 분명 위협적이었다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 김도영이 타구를 날리고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

이 감독은 "홈런 40개 넘게 칠 수 있겠더라. 손목 힘이 진짜 좋더라. 밀릴 타이밍인데도 (손목 힘을 써서) 쭉 들어가더라. 결과적으로 멀리 치는 선수들은 손목이 좋다. 내가 일본 연수를 갔을 때도 '타자한테 가장 중요한 게 신체에서 어디라고 생각하냐'길래 '손목'이라고 했더니 '맞다'고 하더라. 모든 중심이 (뒤로) 다 빠져도 손목만 남아 있으면, 손목 힘을 탁 주면 홈런을 칠 수 있다고 이야기하더라. 손목 힘이 강한 애들이 확실히 파워가 있다"며 상대 선수인 김도영의 클래스를 진심으로 인정했다.

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김도영의 재능은 일찍이 메이저리그 구단들도 눈여겨 보고 있다. 포스팅 자격을 갖추려면 아직 멀었는데도, 2024년 김도영이 KBO 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성하며 MVP를 차지하자 메이저리그 스카우트들이 적극적으로 데이터를 수집하기 시작했다. 올해도 김도영을 확인하기 위해 메이저리그 스카우트들이 경기장을 수차례 찾았다.

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메이저리그 통계사이트 '팬그래프스'는 지난 3월 발표한 국제유망주 순위에서 김도영을 야수 1위, 투수까지 통틀어 전체 5위로 평가했다. 터무니없는 기대가 아니다.

김도영은 지난해 햄스트링 부상으로 막 전성기를 맞이하자마자 위기에 놓이나 싶었지만, 1년 만에 우려를 모두 떨쳐 내며 또 리그를 완벽히 장악하고 있다.

김도영은 오는 9월 열릴 2026 아이치-나고야아시안게임에서 한국의 대회 5연속 금메달 도전을 이끌 핵심 선수기도 하다. 이미 리그 최고 타자로 인정을 받고 있지만, 그럼에도 매번 감탄을 자아내는 타구를 생산하며 계속 성장세를 보여주고 있다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 8회초 2사 1,2루 KIA 김도영이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com