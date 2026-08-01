역대급 '초인적 슈퍼 캐치', 그 이전 '펜스 꽈당'...'제2의 이정후' 진짜 너의 모습은 뭐냐

24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 5회말 무사 1루 김민석이 페라자가 친 타구가 펜스에 박히자 난감해하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.24/

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[스포츠조선 김용 기자] 어떤게 진짜 김민석의 모습일까.

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두산 베어스는 죽다 살아나는 체험을 8월 첫 날부터 했다.

'잠실 라이벌' LG 트윈스와 연장 접전 끝에 2대2로 비겼다. 5회 호투하던 에이스 곽빈이 2점을 내줬지만, 8회 우강훈과 상대 마무리 손주영을 무너뜨리며 동점을 만들었다.

그리고 하이라이트는 9회초. LG는 2사 후 오지환이 두산 마무리 이영하의 바깥쪽 153km 초구 직구를 마치 노렸다는 듯 제대로 밀어쳤다. 힘이 제대로 실린 타구. 쭉쭉 날아 잠실구장 좌중간 펜스를 넘어갈 것처럼 보였는데, 어느새 나타난 김민석이 '슈퍼맨'처럼 날아올라 타구를 낚아챘다.

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이닝 종료 후 더그아웃에 있던 두산 김원형 감독은 김민석과 하이파이브를 나누며 "넘어가는 거였어?"라고 물어봤고 김민석은 매우 당당하게 "넘어가는 거였다"고 답해 김 감독을 더 기쁘게 했다. 이 슈퍼 캐치가 아니었다면 두산은 뼈아픈 패배 기록을 남길 뻔 했다.

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하지만 이 슈퍼 캐치 이전, 5회 선취점을 주는 장면을 돌이켜볼 필요가 있다. 이 때도 김민석이 있었다. 선두 오지환의 2루타. 구본혁의 희생번트 실패. 분위기가 LG에서 두산쪽으로 넘어와야할 순간. LG 8번 이주헌이 곽빈의 바깥쪽 컷패스트볼을 완벽한 타이밍에 잡아당겼다. 하지만 넓은 잠실이라 넘어갈까 하는 타구. 김민석이 빠르게 공을 쫓았다. 하지만 공보다 빨리 와 펜스에 부딪히며 공이 떨어지는 순간을 제대로 잡지 못했고, 결국 공을 놓치며 1타점 2루타의 빌미를 제공하고 말았다.

사진출처=중계 화면 캡처

분명 펜스를 맞히는 타구였고, 처리하기 어려운 공임은 분명했다. 하지만 어느정도 기량이 있는 외야수라면 펜스 앞에서 기다렸다, 점프 타이밍만 제대로 맞혔다면 충분히 잡을 수 있는 타구이기도 했다. 김민석이 펜스 위치를 먼저 확인하고, 더 차분하게 포구 준비를 해야 했다.

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여기서 실점을 하자 곽빈은 흔들렸고, 홍창기에게 추가 적시타까지 맞았다. 5회 실점을 안 했다면, 100% 장담할 수는 없지만 두산의 승리 확률은 더 높았을 가능성이 높다.

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김민석은 2023년 1라운드 지명을 받고 두산에 입단할 때만 해도 내야수였다. '제 2의 이정후'라는 닉네임을 얻었다. 그런데 이정후와 똑같이 프로에 와 외야로 전향했다. 프로에서 유격수로 뛰기에는 기량이 부족했다. 타격 재능을 살리려면 일찌감치 외야로 나가는 게 낫다는 구단의 판단이었다. 이정후라는 좋은 롤모델이 있기에, 김민석도 거부감이 없었을 듯.

사진출처=중계 화면 캡처

하지만 이정후처럼 꾸준하게 경기를 뛰지 못했다. 트레이드도 있었다. 그러니 실전을 통한 외야 수비 능력 단련이 힘들었다. 타구 판단이 아직 미숙하고, 어깨도 강하지 않아 약점이 있다. 사실 올시즌을 앞두고 열린 스프링캠프에서도 김 감독이 주전 좌익수 자리를 놓고 마지막까지 고민을 한 건 김민석의 수비 때문이었다. 타격만 놓고 보면 김민석이 우세지만, 수비 걱정을 하면 다른 선수들도 살필 수밖에 없었다.

LG전 5회와 9회, 과연 어떤 모습이 김민석의 진짜 모습이었을까. 냉정히 평가하면 5회의 김민석을 항상 염두에 두고 경기를 지켜보는 게 맞다. 9회 슈퍼 캐치는 1년에 한 번 나올까 말까 하는, 모든 타이밍에 다 들어맞은 천운이 따른 수비였을 것이다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회초 오지환의 홈런성 타구를 호수비로 잡아낸 김민석이 이영하의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

올시즌 타율 3할1푼2리를 기록하며 타격으로는 완전히 물이 오른 모습이다. 신인 시즌 100안타 이후 두 번째 100안타 돌파는 따놓은 당상이고, 모든 부문 커리어하이를 찍을 기세다. 하지만 진정한 '슈퍼 스타'가 되려면 수비도 무조건 뒷받침이 돼야 한다. 이정후도 미국 진출 후 메이저리그 타자들의 빠르고 강력한 타구에 고전을 하고 있지만, KBO리그에 있을 때 수비에 대한 좋지 않은 평가를 들은 적이 거의 없었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com