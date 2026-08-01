'한국행 결정 후회했나' 충격의 재계약 실패 → 기적 일어났다 "말로 표현 못해"

두산 베어스 시절 콜어빈. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]두산 베어스에서 기대에 못미치는 시즌을 보내고 재계약 실패. 그리고 기적이 일어났다.

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지난해 두산에서 뛰었던 미국 출신 투수 콜어빈이 감격의 메이저리그 복귀전을 치렀다. 현재 LA 다저스 소속인 콜어빈은 1일(이하 한국시각) 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 보스턴 레드삭스와의 경기에서 팀의 세번째 투수로 등판해 6이닝을 책임졌다.

이날 다저스는 선발 로테이션 공백으로 불펜 데이를 선언했고, 에드가르도 엔리케가 1이닝, 윌 클라인이 1⅓이닝을 소화하고 물러난 후 세번째 투수로 나와 100구가 넘는 공을 던졌다. 최종 기록은 6이닝 동안 8안타(1홈런) 3볼넷 6실점. 3회초 위기 상황에서 등판해 야수 실책으로 승계주자 실점을 허용한 후 6회까지 추가 실점 없이 잘 막았으나, 마지막 7회에 볼넷과 피홈런, 연속 안타까지 허용하며 급격히 무너지면서 실점이 불어났다. 3회에 등판한 콜어빈은 9회 1사까지 잡은 후 마운드를 내려왔다. 부진한 성적이지만 팀이 임무로 맡긴 이닝 이터 역할을 해내는 것은 성공했다.

팀도 4대9로 졌지만, 경기 후 스포트라이트는 콜어빈을 향했다. 이 경기가 그의 커리어에 있어서 2년만의 빅리그 복귀전이었기 때문이다. 다저스가 불펜데이를 위해 콜어빈을 트리플A에서 콜업하기 전까지, 그는 다소 불운한 시간을 보내고 있었다.

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일단 작년 KBO리그에서의 실패가 그를 위축되게 만들었다. 콜어빈은 2025시즌을 앞두고 두산 베어스와 100만달러 전액 보장 조건으로 계약했다. 계약 당시까지만 하더라도 두산이 현역 빅리거를 데려왔다며 기대감이 엄청나게 컸다. 두산에 오기 직전인 2024시즌에 볼티모어 오리올스와 미네소타 트윈스에서 빅리그 29경기(선발 16경기)를 뛰었기 때문에 현역 빅리그 자원으로 보는 게 타당했고, 실제 기대치도 그만큼 컸다.

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하지만 실제 성적은 기대이하였다. 콜어빈은 지난해 두산에서 8승12패 평균자책점 4.48로 중도 퇴출은 아니었지만, 그래도 '에이스급' 투수의 면모는 보여주지 못했고 재계약에도 실패했다. 시즌전 기대치와 비교하면 분명 아쉬움이 컸다. 경기 중 상대팀 타자들과의 불필요한 언쟁이나 태도 논란도 그를 더욱 궁지에 몰아넣었다. KBO리그 스타일에 완전히 적응하지 못하는듯 보이기도 했다.

사진=Bleed Los 유튜브 영상 캡쳐.

그렇게 한국에서 성공을 거두지 못하고 미국으로 돌아간 그는 마이너 계약을 체결했는데, 비록 기간이 한정적일지라도 다시 빅리그에 콜업되는 기적같은 행운을 맞이하게 됐다.

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콜어빈은 경기 후 현지 취재진과의 라커룸 인터뷰에서 "트리플A팀에서도 동료들로부터 대단한 에너지를 얻었다"면서 "나에게는 (이번 빅리그 복귀가)정말 긴 여정이었다. 한국에서 좋은 시즌을 보내지 못했다"고 다소 의기소침한 표정으로 돌아봤다. 스스로도 KBO리그에서의 1년을 실패라고 보고 있었다.

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콜어빈은 "올해 트리플A에서 여러가지 문제를 해결했고, 지금은 순항하는 기분이다. 다시 빅리그에서 던질 수 있는 기회를 얻게 됐다. 그들에게 도움이 되고 싶었고, 그 역할을 맡을 수 있어서 기쁘다. 오렌지카운티 출신 아이가 고향팀에서 뛰는 것은 정말 기쁜 일이다. 축복받았다고 생각한다. 다저스 유니폼을 입었다는 게 자랑스럽다"며 감격적인 소감을 밝혔다.

자신감이 떨어진 상태로 마이너리그에 돌아왔는데, 다저스 산하 트리플A팀인 오클라호마시티에서 긍정적인 에너지가 넘치는 동료들로부터 자신감을 회복했다는 게 그의 설명이다.

콜어빈은 "볼티모어 시절에도 스트라이크를 충분히 던지지 못했다. 오늘은 유리한 카운트로 좋은 타자들을 상대했다. 내가 수정한 부분들은 아주 사소한 조정이었다"면서도 "감사하다는 말로는 이 마음을 다 표현할 수 없을 것 같다. 이 감정을 말로 다 담아낼 수 없다"며 빅리그 복귀가 자신에게 얼마나 행복한 일인지를 강조했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com