LAD 팬들 미치겠네! 오타니 홈런 경기서 '5연패' 수렁, 그래도 이적후 벌써 133홈런 역대 공동 4위

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 1일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 보스턴 레드삭스전에서 1회말 첫 타석에서 스윙을 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스는 양 리그를 합쳐 1위를 달리고 있지만, 간혹 충격적인 패배를 당해 팬들을 당혹케 한다.

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다저스는 1일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 보스턴 레드삭스와의 홈게임에서 4대9로 역전패를 당했다. 6회까지 4-3으로 앞서다 7회초 5실점해 전세가 뒤집어졌고, 9회 한 점을 더 줬다.

후반기에 당한 5패 가운데 역전패가 3경기다.

흥미로운 건 다저스는 주포 오타니 쇼헤이가 홈런을 날린 경기에서 최근 5연패를 당했다는 점이다. 이날도 마찬가지다.

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오타니는 2-3으로 뒤진 5회말 2사 2루에서 보스턴 좌완 요바니 모란의 4구째 한복판으로 떨어지는 81.9마일 체인지업을 잡아당겨 우측 관중석에 꽂았다. 발사각 24도, 타구속도 112.1마일, 비거리 386피트로 오타니의 시즌 24호 역전 홈런.

오타니가 5회말 우월 투런포를 날리고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

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하지만 다저스는 이후 추가 득점에 실패하며 다시 역전을 허용하고 말았다. 6회말 1사 2,3루 찬스를 놓친 뒤 7회초 콜 어빈이 상대 거포 세단 라파엘라에 투런홈런을 내주는 등 5안타를 맞고 5실점해 4-8로 전세가 뒤집어지고 말았다.

지난달 29일 시애틀 매리너스전서도 오타니가 1회말 리드오프 솔로포를 작렬했으나 다저스는 접전 끝에 6대7로 패했고, 앞서 전반기 최종전인 7월 13일 애리조나 다이아몬드백를 상대로는 오타니가 1회말 솔로홈런을 터뜨린 이후 3-0으로 앞서다 결국 3대5로 역전패를 당했다.

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7월 11일 애리조나전, 7월 7일 콜로라도 로키스전에서도 마찬가지였다. 두 경기서 모두 오타니가 1회 홈런을 터뜨렸으나, 다저스는 경기를 내줬다.

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이 정도면 오타니가 홈런을 치면 패한다는 징크스가 생길 지경이다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

그렇지만 어디까지 우연일 뿐, 오타니의 타격감과 다저스의 운명은 대체로 '정의 관계'라고 봐야 한다.

올해 오타니가 홈런을 친 24경기에서 다저스는 15승9패(0.625)를 기록했다. 이날 현재 다저스는 69승41패로 양 리그 30팀을 통틀어 승률(0.627) 1위다. 오타니 홈런시 승률과 엇비슷하다. 참고로 다저스는 작년 오타니가 홈런을 날린 51경기에서 32승19패(0.627)를 마크했다. 지난해 다저스의 정규시즌 승률(0.574)보다 훨씬 높았다.

다저스는 NL 서부지구에서는 2위 애리조나 다이아몬드백스에 11경기차로 앞서 있다. 14년 연속 플레이오프 진출이 유력하다. 팬그래프스는 다저스의 플레이오프 진출 확률을 100%로 제시하고 있다. 월드시리즈 우승 확률도 26.1%로 단연 1위다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

오타니는 이날 홈런과 2루타를 포함해 5타수 2안타 2타점 2득점을 올렸다.

이로써 오타니는 시즌 타율 0.291(385타수 112안타), 24홈런, 67타점, 70득점, OPS 0.939를 마크했다. NL 홈런 공동 6위, 타점 공동 11위, 득점 7위, OPS 3위로 점프한 오타니는 NL MVP 경쟁에서 다시 유리한 위치로 올라섰다.

강력한 도전자인 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱은 같은 날 뉴욕 양키스와의 홈경기에서 4타수 무안타에 그쳤다. 시즌 타율 0.283(414타수 117안타), 24홈런, 63타점, 71득점, 26도루, OPS 0.915를 기록했다.

두 선수의 WAR 차이도 좁혀졌다. bWAR은 PCA가 6.5로 1위, 오타니가 6.2로 2위다. fWAR은 PCA가 7.0으로 1위, 오타니가 6.3으로 2위다.

오타니는 현재 무릎 통증을 안고 타석에 서고 있다. 마운드 복귀는 무기한 연기됐다.

데이브 로버츠 감독은 이날 경기 후 오타니의 향후 기용 방식에 대해 "여전히 매일매일 상태를 지켜보고 그가 어떤 상태인지 파악해야 한다. 오늘 '일요일이나 월요일에 컨디션이 안 좋을 거야'라고 단정지을 수는 없다"면서도 "하지만 대부분의 선수에게 휴식을 줘 컨디션을 유지하도록 하는 게 항상 나쁜 일은 아니라고 본다"고 말했다.

오타니가 4회말 2루타를 치고 나간 뒤 프레디 프리먼의 적시타 때 홈을 밟고 들어와 데이브 로버츠 감독의 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스

한편, 오타니는 다저스 이적 후 3시즌 만에 133홈런을 터뜨려 특정 팀과 계약한 뒤 첫 3년간 홈런 순위에서 역대 공동 4위로 올라섰다. 이 부문은 1997~1999년 마크 맥과이어(159개, 세인트루이스), 2001~2003년 알렉스 로드리게스(156개, 텍사스), 1920~1922년 베이브 루스(148개, 양키스), 그리고 오타니와 2016~2018년 크리스 데이비스(오클랜드), 1960~1962년 로저 매리스(양키스) 순이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com