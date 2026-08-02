'이건 울어도 인정' 98일만에 겨우 2승, 후반기에 더 잘 던진다. 왜?

19일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 타케다. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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[스포츠조선 나유리 기자]이건 감격의 눈물을 흘려도 인정이다. 무려 98일만에 이제 겨우 시즌 2승째다. 불운했던 투수 타케다 쇼타가 오랜만에 웃었다.

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SSG 랜더스 아시아쿼터 투수 타케다는 1일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에 선발 등판해 5이닝 4안타 3안타 3볼넷 1사구 2실점으로 승리 투수가 됐다.

완벽한 성적은 아닐지 몰라도, 팀에게는 중요한 1승이었다. 9위 SSG는 10위 키움과 자칫 꼴찌로 내려 앉을 수도 있는 자존심 대결을 펼치고 있는데, 그 위기에서 타케다가 중요한 승리를 따냈다. 타선도 든든한 득점 지원을 해주면서 10대2로 크게 이겼다.

정말 오랜만에 타케다가 선발승을 기록했다. 올스타 브레이크 전후를 제외하고는 거의 선발 로테이션을 거르지 않았지만, 놀랍게도 이제 겨우 2승째다. 4월 25일 KT 위즈를 상대로 시즌 첫승을 거둔 후 무려 98일만의 승리였다. 타케다가 부진한 투구로 승리 요건을 스스로 날린 적도 있지만, 최근에는 동료들이 돕지 못하는 경기가 더 많았다.

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전반기에는 교체 소문까지 돌았던 타케다지만, 후반기들어서는 오히려 점점 더 안정감있는 투구를 해주고 있다. 최근 3경기 연속 5이닝 투구를 해줬고, 최근 6경기 중 5회 이전에 강판된 경기도 딱 한번 뿐이다. 그 외는 전부 5이닝 이상을 던졌다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. SSG 선발투수 타케다가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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'에이스급', '특급' 선발은 아니어도 꾸준히 로테이션을 소화해주는 4~5선발로는 손색이 없는 성적이다. 나이도 적지 않고, 수술 이력이 있어 이닝이터 역할까지 기대하기는 무리지만, 6월 이후로는 대부분 3실점 이하로 실점도 많지 않은 편이다. 적어도 준수한 수준의 피칭을 해주고 있다. 그러나 엇박자로 인해 유독 승운이 따라주지 않은 투수였다. 지난 해까지 일본에서 재활 과정을 거쳤고, 이닝 소화도 많지 않았던 타케다는 KBO리그에서의 적응 기간을 지나 등판을 거듭할 수록 안정감을 찾고 있다. 시즌 초반보다 평속도 상승했고, 구위로 압도하는 유형은 아니어도 이날 자신의 직구와 투심으로 위기 관리 능력을 보여줬다.

경기 후 타케다는 "오늘은 볼넷이 많아졌고, 선발 투수로서 더 긴 이닝을 책임지지 못한 부분은 개인적으로 아쉬움이 남는다"면서도 "그래도 매 이닝 어떻게든 최소 실점으로 막아내고자 집중했다. 야수들의 수비를 믿고 도움을 받자는 생각이었다"고 설명했다.

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베테랑 포수 이지영과의 호흡도 좋았다. 그간 SSG는 타케다 맞춤 포수를 찾는데 많은 공을 들였다. 타케다는 "오늘 내 제구가 좋지 못해서 경기 내내 정말 고생이 많으셨다"며 이지영에 대한 감사를 표하면서 "훌륭한 볼 배합과 리드로 이끌어준 덕분에 큰 도움을 받았다. 공격에서도 홈런을 쳐줘서 한결 마음이 편했다"며 마음을 전했다.

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타케다는 "전반기에는 다소 주춤하면서 제 스스로도 아쉬운 부분이 있었다. 하지만 지금 우리팀 전체 분위기가 좋고, 저 역시 팀의 상승세에 맞춰 폼이 올라와 있다. 남은 후반기에는 기복 없이 더욱 안정적이고 좋은 피칭으로 팬 여러분의 기대에 보답하고 싶다"고 각오를 전했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com