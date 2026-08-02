9위 SSG전 '꼴찌 탈출' 기회 놓친 키움…8위 롯데 만나 다시 불씨 살릴까 [SC포커스]

맷 데이비슨. 사진제공=키움 히어로즈

맷 데이비슨. 사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 9위 SSG 랜더스를 직접 겨냥했던 키움 히어로즈의 '꼴찌' 탈출 기회가 아쉽게 다음으로 미뤄졌다. 맞대결 3연전에서 1승 1패를 주고받으며 승차가 2.5경기 차로 유지된 가운데, 한 경기를 남겨두고 있다.

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키움에게 이번 SSG와의 고척 맞대결은 최하위 탈출을 향한 가장 직관적이고 확실한 분수령이었다.

지난 31일 1차전에서는 안치홍의 선제포와 타선의 폭발력을 앞세워 12대7 승리를 거두며 기선을 제압하고 승차를 바짝 좁혔으나, 1일 2차전에서는 마운드가 흔들리며 2대10으로 패해 '장군멍군'이 됐다.

이로써 10위 키움(37승2무63패, 승률 0.370)과 9위 SSG(38승4무59패, 승률 0.392)는 2.5경기 차를 지켰다. 단숨에 턱밑까지 추격할 기회는 놓쳤지만, 후반기 달라진 경기력을 확인하며 반격의 동력은 유지했다.

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비록 SSG와의 2차전을 내줬지만, 후반기 키움 타선의 폭발력은 여전히 리그 최고 수준이다.

맷 데이비슨. 사진제공=키움 히어로즈

김건희. 사진제공=키움 히어로즈

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전반기 팀 타율(2할3푼4리)과 평균 득점(3.4점) 모두 꼴찌였던 키움은 후반기 들어 팀 타율 2할9푼4리(리그 3위), 경기당 평균 득점도 5.98득점(리그 3위)을 기록하며 완벽하게 환골탈태했다.

대체 외인 맷 데이비슨이 후반기 타율 3할3푼9리 3홈런 15타점으로 타선을 이끌고 있고, 유격수 권혁빈(후반기 타율 3할7푼8리)과 포수 김건희(후반기 타율 3할1푼3리)가 상하위 타선에서 맹활약 중이다. 여기에 수비 중 어깨 부상을 당했던 케스턴 히우라가 4일부터 1군 복귀가 가능해져 타선의 파괴력은 한층 더 가팔라질 전망이다.

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SSG전 다음은 8위 롯데 자이언츠(42승2무54패, 승률 0.438)다. 현재 롯데는 최근 10경기 성적이 3승7패에 그쳐 있고, 최근 3연패 늪에 빠지는 등 분위기 가라앉아 있다. 반면 키움은 최근 10경기 5승5패로 균형을 맞추며 꾸준한 저력을 보여주고 있다. 불붙은 버건디 타선이 침체된 롯데 마운드를 상대로 다시 한번 빅이닝을 만들어낸다면, SSG 추격은 물론 최하위 탈출의 발판을 마련할 수 있다.

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전반기 '승점 자판기'라는 수치스러운 오명을 뒤집어썼던 키움 히어로즈. 하지만 후반기 승률 5할7푼1리(8승1무6패)를 달리며 상위권 팀들을 위협하는 가장 무서운 '고춧가루 부대'로 변모했다.

SSG와의 마지막 경기에서 승차를 좁히고 롯데를 상대로 연승을 가동하며 3년 연속 최하위 잔혹사를 끊어낼 수 있을까. 키움 팬들이 한껏 기대에 부풀어있다.

권혁빈. 사진제공=키움 히어로즈

권혁빈. 사진제공=키움 히어로즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com