두산 김원형 감독, 연장 11회 '3피트 아웃' 판정에 심판진 강력 항의…'이렇게 끝낼 수 없다' 분노에도 번복 없었다[잠실 현장]

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 양팀이 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 연장 11회말 1사 2루 박찬호의 내야땅볼때 2루주자 정수빈이 쓰리피트 아웃으로 경기가 끝나자 김원형 감독이 그라운드로 나와 항의하고 있다. 잠실=허상욱 기자

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 두산 베어스가 잡힐 듯 잡히지 않는 승리에 발목이 잡혔다.

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1일 잠실구장. 두산은 LG와의 홈 경기에서 연장 혈투 끝에 2-2 무승부를 기록했다. 3연승을 향한 기세가 한껏 달아오른 순간, 경기는 논란 속에 막을 내렸다.

이날 두산 타선은 LG 선발 카를로스 카라스코의 마운드 앞에서 철저히 무너졌다. 7이닝 동안 안타는커녕 볼넷 한 개도 뽑아내지 못했다. 0-2, 그야말로 완벽한 침묵이었다.

하지만 두산은 포기하지 않았다. 카라스코가 내려간 8회, 두산 타선은 LG 불펜을 집요하게 파고들며 2점을 몰아쳤다. 2-2 동점. 승부는 연장으로 넘어갔다.

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연장 11회말, 두산에 드디어 기회가 왔다. 선두 타자 정수빈이 볼넷으로 출루하고 윤준호의 깔끔한 희생번트로 1사 2루. 끝내기까지 딱 한 방이 남아 있었다.

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타석에 박찬호가 들어섰다. 그러나 LG 불펜 김진수에게 3루 땅볼. 평범한 아웃으로 끝나나 싶었던 그 순간, 심판진의 손이 올라갔다. 2루 주자 정수빈이 3피트 라인을 이탈했다는 판정. 주자 아웃에 타자 주자 박찬호까지 1루에서 아웃되며 아웃카운트 2개가 동시에 올라갔다. 경기 종료.

석연치 않은 판정에 경기가 종료되자 김원형 감독이 그라운드로 나섰다.

그 순간 두산 더그아웃이 폭발했다. 김원형 감독이 그라운드로 뛰쳐나갔다. 격앙된 표정으로 심판진을 향해 거세게 항의했고 심판진을 에워싸며 좀처럼 물러서지 않았다. 꽤 오랜 시간 항의가 이어졌지만 판정은 끝내 번복되지 않았다.

정수빈이 쓰리피트 아웃이 된 3-유간으로 직접 나가 동작을 재연하고

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설상가상으로 두산에겐 비디오 판독이라는 카드도 없었다. 3피트 라인 아웃은 판독 대상 자체가 아니기 때문이다. 판정을 뒤집을 수단이 없었던 두산은 허탈하게 무승부를 받아들여야 했다.

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경기 후 두산 선수단은 팬들 앞에 나란히 서서 허리를 굽혀 인사했다. 승리를 못 안겨줬다는 미안함인지 아쉬움인지. 잠실의 가득 찬 두산 팬들은 그런 선수단에게 박수로 화답했다.

길게 이어진 항의, 그러나 3피트 라인 아웃은 비디오 판독 대상이 아니었다

더그아웃으로 들어가면서도 계속되는 항의