두산 김원형 감독, 연장 11회 '3피트 아웃' 판정에 심판진 강력 항의…'이렇게 끝낼 수 없다' 분노에도 번복 없었다[잠실 현장]

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 두산 베어스가 잡힐 듯 잡히지 않는 승리에 발목이 잡혔다.
1일 잠실구장. 두산은 LG와의 홈 경기에서 연장 혈투 끝에 2-2 무승부를 기록했다. 3연승을 향한 기세가 한껏 달아오른 순간, 경기는 논란 속에 막을 내렸다.
이날 두산 타선은 LG 선발 카를로스 카라스코의 마운드 앞에서 철저히 무너졌다. 7이닝 동안 안타는커녕 볼넷 한 개도 뽑아내지 못했다. 0-2, 그야말로 완벽한 침묵이었다.
하지만 두산은 포기하지 않았다. 카라스코가 내려간 8회, 두산 타선은 LG 불펜을 집요하게 파고들며 2점을 몰아쳤다. 2-2 동점. 승부는 연장으로 넘어갔다.
연장 11회말, 두산에 드디어 기회가 왔다. 선두 타자 정수빈이 볼넷으로 출루하고 윤준호의 깔끔한 희생번트로 1사 2루. 끝내기까지 딱 한 방이 남아 있었다.
타석에 박찬호가 들어섰다. 그러나 LG 불펜 김진수에게 3루 땅볼. 평범한 아웃으로 끝나나 싶었던 그 순간, 심판진의 손이 올라갔다. 2루 주자 정수빈이 3피트 라인을 이탈했다는 판정. 주자 아웃에 타자 주자 박찬호까지 1루에서 아웃되며 아웃카운트 2개가 동시에 올라갔다. 경기 종료.
그 순간 두산 더그아웃이 폭발했다. 김원형 감독이 그라운드로 뛰쳐나갔다. 격앙된 표정으로 심판진을 향해 거세게 항의했고 심판진을 에워싸며 좀처럼 물러서지 않았다. 꽤 오랜 시간 항의가 이어졌지만 판정은 끝내 번복되지 않았다.
설상가상으로 두산에겐 비디오 판독이라는 카드도 없었다. 3피트 라인 아웃은 판독 대상 자체가 아니기 때문이다. 판정을 뒤집을 수단이 없었던 두산은 허탈하게 무승부를 받아들여야 했다.
경기 후 두산 선수단은 팬들 앞에 나란히 서서 허리를 굽혀 인사했다. 승리를 못 안겨줬다는 미안함인지 아쉬움인지. 잠실의 가득 찬 두산 팬들은 그런 선수단에게 박수로 화답했다.