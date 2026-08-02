폭염에 발 묶인 삼성, 앉아서 당했다..연승 후유증도 없는 마법의 필살기, ML 112승 퍼펙트 데뷔전도 부담

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 최일언 코치, 포수 강민호, 선발 양창섭이 대화를 나누고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 정현석 기자]폭염에 발목이 잡힌 삼성 라이온즈. 앉아서 1위를 내줬다.

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KT 위즈의 '마법' 같은 상승세가 최고조에 다다랐다. 9연승 후유증도 없다.

KT는 1일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 홈경기에서 3회에만 7득점하는 빅이닝으로 7대4 승리를 거뒀다.

파죽의 5연승을 달린 KT는 시즌 58승 2무 36패(0.617)를 기록, 같은 날 사직 롯데전이 폭염 취소로 경기를 치르지 못한 삼성 라이온즈(59승 2무 37패·0.615)와 승차를 지우고 승률에서 앞서며 1위 자리를 탈환했다. 지난 5월 23일 수원 NC전 이후 70일 만에 일궈낸 선두 탈환이다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 박영현이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

9연승 마감 후 곧바로 5연승…

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KT의 거침없는 질주KT의 최근 행보는 그야말로 '압도적'이다.

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시작은 지난 7월 5일 수원 롯데전부터 7월 25일 사직 롯데전까지 이어진 파죽의 9연승이었다. 7월 26일 사직 롯데전에서 선발 맷 사우어가 흔들리며 연승이 끊겼지만, KT의 상승세는 꺾이지 않았다. 연승 후유증은 커녕, 7월 28일~30일 창원 NC 3연전을 싹쓸이한 데 이어 7월 31일부터 시작된 수원 한화 2연전까지 모두 쓸어 담으며 다시 5연승 행진을 이어가고 있다. 최근 15경기 14승 1패다.

KT 질주가 진짜 무서운 세가지 이유

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KT 질주가 진짜 무서운 건 '철벽 마운드'라는 확실한 방패가 있다는 점이다.

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연승 기간 동안 KT 마운드가 내준 한경기 최다 실점은 단 4점에 불과했다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 소형준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

이는 선발 투수들이 매 경기 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)급 활약을 펼치며 상대 타선을 완벽히 봉쇄했다는 뜻이다. 마운드가 경기당 3~4점 이하로 틀어막아 주니 짜임새 있는 타선 역시 심리적 부담 없이 매 경기 승리에 필요한 점수를 내주고 있다.

실제 9연승 중 7승이 선발승이었고, 이어진 5연승 중에서도 4승이 선발승이었다.

특히 10연승 도전 경기에서 무너지며 연승을 끊기게 했던 사우어의 빈자리를, 1일 경기에서 배제성이 선발로 나서 5이닝 4실점으로 시즌 첫 승을 따내며 메워냈다.

더 무서운 점은 KT의 마운드가 다음 턴부터 한 층 더 견고해진다는 사실이다.

KT는 사우어를 빠르게 포기하고 대체 외국인 투수로 데이비스 대니엘을 영입했다. 뛰어난 제구력을 갖춰 KBO 무대에서 '계산이 서는 투구'를 펼쳐줄 것으로 기대받는 투수다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 선발투수 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

폭염 속 앉아서 1위 내준 삼성, 112승 가세 LG도 부담, 더 치열해질 1위 싸움

삼성은 폭염이라는 뜻밖의 변수로 경기를 치르지 못하고 휴식을 취했으나, 마음은 편치 않다.

대체 선발을 가동해 연승을 이어간 KT에 1위 자리를 내준데다, 3위 LG의 반등 가능성도 신경 쓰이는 대목이다. 메이저리그 통산 112승에 빛나는 LG 새 외국인투수 카를로스 카라스코는 1일 잠실 두산과의 KBO리그 데뷔전에서 7이닝 퍼펙트 피칭으로 파란을 예고했다.

KT와의 치열한 선두 샅바 싸움을 이어가는 동시에 카라스코, 톨허스트라는 리그 최고 원투펀치를 장착하고 반격에 나설 LG의 거센 추격을 막아내야 하는 상황이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com