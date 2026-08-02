'파는거야 안파는거야' 슈퍼 에이스 전격 다저스행? 메가 트레이드 임박했나

스쿠벌의 트레이드를 반대하는 디트로이트팬. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]현지 기자들도 각자 말이 다르다. 일단 디트로이트 타이거즈의 결정 시간은 임박했다.

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메이저리그(MLB) 트레이드 마감 시한이 코앞으로 다가왔다. 올해 마감 시한은 미국 동부 시간 기준으로 8월 3일 오후 6시, 한국 시간으로 8월 4일 오전 7시다. 이제 마감까지 몇 시간 남지 않았다.

가장 궁금한 것은 '슈퍼 에이스' 타릭 스쿠벌의 행선지다. 디트로이트의 최고 스타이자, MLB 최고의 투수 중 한명으로 꼽히는 스쿠벌은 이번 시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻는다. 디트로이트의 팀내 사정이나 상황을 고려했을때 결별이 유력하기 때문에, FA 자격을 얻기 전에 트레이드로 내보내는 것이 구단이 그나마 이익을 볼 수 있는 방법이다.

때문에 시즌 개막 전부터 스쿠벌 트레이드 소문이 자자했지만, 어쩐 일인지 아직까지도 성사 소식이 들려오지 않는다.

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미국 '뉴욕포스트'의 베테랑 기자 존 헤이먼은 1일(이하 한국시각) "슈퍼스타 스쿠벌에게 관심이 있는 구단 임원들에 의하면, 그에게 달려있는 가격표가 굉장히 높다고 한다"면서 "아직 시간은 남아있다"고 전했다. 디트로이트가 '스쿠벌을 데려가려면 내놔야 할 트레이드 조건'으로 굉장히 높은 수준의 선수들을 요구한다고 볼 수 있다.

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뒤이어 'USA투데이' 밥 나이팅게일 기자는 1일 "라이벌팀 경영진에 따르면, 디트로이트는 스쿠벌을 두고 아직 다른 팀들과 진지하게 트레이드 협상을 하지 않은 것으로 보인다. 일요일까지 바뀔 수도 있지만, 토요일 아침 현재까지는 어떤 제안도 오간 바 없다"고 전했다.

잭 플래허티(오른쪽)와 포옹하는 타릭 스쿠벌. AP연합뉴스

여기까지 종합해보면, 일단 디트로이트가 굉장히 높은 가격표를 제시하면서도 스쿠벌을 원하는 구단들과 실질적으로 요구 조건을 주고받는 협상을 진행하지 않은 것으로 보인다. 특별한 진전이 없다는 뜻이다. 디트로이트의 속내가 안갯속이다.

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그리고 하루도 안지난 2일 'MLB네트워크'의 존 모로시 기자는 "디트로이트는 스쿠벌을 트레이드하기 위해 높은 문턱을 충족할 팀(이 있는지는 미지수)을 알아보기 위해 다른 구단들과 유망주 리스트에 대한 예비 논의를 진행했다"고 단독으로 소식을 전했다. 마감 시한 직전 내부적으로 정리를 어느정도 끝내고 이제 본격적으로 움직이려는 작전으로 읽힌다.

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현지 언론에서도 스쿠벌 영입에 가장 적극적으로 나설 팀으로 LA 다저스를 꼽는다. 월드시리즈 디펜딩 챔피언이자 올해도 유력한 우승팀 중 하나고, 가장 많은 돈을 들여 비싼 선수들을 영입하는 '빅클럽'이기도 하다. 다저스는 현재 블레이크 스넬과 타일러 글래스노우가 부상으로 빠져있고, 오타니 쇼헤이도 9월말까지는 투수 등판이 어려울 전망이다. 스넬과 글래스노우가 복귀를 준비하고 있지만, 여전히 우승을 위해서는 선발진 보강이 필요하다고 보고 있다.

'디 애슬레틱'은 2일 "스넬과 글래스노우가 모두 복귀하는 것이 그 어떤 선수 영입보다 팀에 더 큰 도움이 된다. 그러나 스쿠벌 관련 논의가 뜨거워질 것으로 예상되는데, 다저스는 그 논의의 한가운데 있을 것"이라면서 "다저스는 트레이드 입찰에 참여할 것"이라고 현재 분위기를 전했다.

이제 이틀 안에 모든 것이 결판난다. 만약 디트로이트가 좋은 조건으로 스쿠벌을 트레이드시키지 못한다면, 그건 그것대로 비난을 받을 위기에 놓여있다. 3년전 LA 에인절스가 오타니를 트레이드시키지 못했다가 FA로 아무것도 못얻고 빼앗긴 것처럼, 디트로이트가 같은 실수를 반복해서는 안된다는 지적이 잇따르고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com