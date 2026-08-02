스쿠터 사고 대충격! '음주 사고 전력' 이정후 동료 급여 중단…왼발 부상 악화→"치료 일정+경기 복귀 지연"

해리슨 베이더. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후와 함께 샌프란시스코 자이언츠 외야를 지키던 해리슨 베이더의 급여가 중단된다. 부주의한 사고로 부상이 악화됐기 때문이다.

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ESPN은 1일(한국시각) '샌프란시스코는 부상 중인 외야수 해리슨 베이더에 대한 급여 지급을 중단한다'며 '베이더가 지난 주말 스쿠터 사고를 당하면서 이미 다친 왼발 부상이 악화됐기 때문이다'고 보도했다.

베이더는 왼발 족저근막염으로 인해 5월 말부터 경기에 출전하지 못하고 있었다. 구단은 베이더가 샌프란시스코에서 사고를 당한 후 그의 부상이 더 악화됐다고 밝혔다. 그는 스쿠터를 타던 중 차량 충돌 사고에 휘말렸고, 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.

버스터 포지 샌프란시스코 야구 운영 부문 사장은 성명을 통해 "주말 동안 해리슨 베이더가 사고를 당했고, 이로 인해 족저근막염에 대한 기존 치료 일정이 지연됐다"며 "안타깝게도 그의 경기 복귀 시점도 늦어지게 됐다"고 전했다.

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이어 "우리는 현재 사고 경위를 계속 조사하고 있다"며 "하지만 베이더가 구단을 위해 다시 뛸 수 있을때까지 그의 급여 지급을 중단할 것"이라고 덧붙였다.

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베이더는 올 시즌을 앞두고 샌프란시스코와 2년 2050만달러(약 295억원) 규모의 계약을 체결했다. 그는 올 시즌 남은 기간 142만달러(약 20억원)를 받을 예정이었다.

로이터연합뉴스

베이더는 부상자 명단에 오르기 전까지 올 시즌 30경기에 출전해 타율 0.170, 5홈런, 14타점, OPS 0.557을 기록하고 있었다. 베이더가 스쿠터 사고로 문제를 일으킨 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2014년 플로리다대학교 재학 당시 전동 스쿠터를 운전하다 연석을 들이받은 뒤 트럭과 충돌해 학교 측으로부터 징계를 받은 적이 있다. 사건 보고서에 따르면 그에게 술 냄새가 났던 것으로 전해졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com