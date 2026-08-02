'악마의 재능' 스쿠벌 "MLB 트레이드 시장 뒤흔든다"…LAD도 유력 행선지 포함→선발투수들 이동에 큰 영향

LA 다저스가 타릭 스쿠벌을 영입해야 한다는 주장이 나온다. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]'악마의 재능' 타릭 스쿠벌의 거취가 메이저리그 시장을 뒤흔들 전망이다. 지난 시즌 사이영상에 빛나는 그를 영입하는 구단이 포스트시즌 좋은 성적을 거둘 것으로 예상된다.

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MLB닷컴은 1일(한국시각) '스쿠벌의 행선지가 선발투수 시장 전체를 좌우한다'며 '디트로이트 타이거스가 사실상 매각 모드에 들어가기로 결정한 것은 선발투수 시장에 상당한 영향을 미칠 전망이다'고 보도했다.

디트로이트는 아메리칸리그 중부지구 4위(52승 58패)에 그치고 있다. 포스트시즌 진출에 무리가 있다. 이로인해 스쿠벌은 트레이드 마감일 전에 다른 팀으로 떠날 것으로 예상된다. 스쿠벌의 가장 유력한 행선지로는 LA 다저스, 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스, 시카고 컵스가 거론된다. 뉴욕 양키스와 필라델피아 필리스도 관심을 보이는 팀으로 꼽히지만, 상대적으로 가능성은 적다고 평가된다.

로이터연합뉴스

매체는 '스쿠벌의 트레이드가 성사되기 전까지, 나머지 선발투수 시장은 사실상 움직임이 멈춘 상태가 될 가능성이 크다'며 '한 내셔널리그 구단 임원은 특히 상위급 선수들에 대해서는 이런 상황이 이어질 것이라고 말했다'고 전했다. 여기에는 케빈 가우스먼, 케이시 마이즈, 클레이 홈스, 로비 레이, 프레디 페랄타 등이 포함된다. 계약 만료를 앞두고 있어 트레이드될 가능성이 있는 다른 선발투수로는 브래디 싱어, 셰인 비버, 포스터 그리핀 등이 있다.

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스쿠벌은 이번 시즌 부상에도 불구하고, 수술후 빠르게 복귀하면서 좋은 활약을 보이고 있다. 2026시즌 메이저리그에서 96⅔이닝을 소화하면서 평균자책점 2.79를 기록 중이다. 7승 5패 탈삼진은 116개를 잡아냈다. WHIP(이닝당 출루 허용률)은 0.91이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com